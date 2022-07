Ha como dice una cosa, dice otra… El Gobernador de Sinaloa

Derivado de las declaraciones del ahijado que nombraron Presidente Municipal de Culiacán de volver a instalar los retenes de alcoholímetro; el 6 de Julio sale una nota del Gobernador Rubén Rocha descartando se fueran a reinstalar los retenes en Culiacán y se dijo enemigo de éstos por ser recaudatorios, “suelen ser perjudiciales para los ciudadanos, puesto que son escenarios propicios para actos de corrupción, donde los agentes aprovechan dicha práctica para sacar un beneficio económico a través de los llamados moches”. Ese mismo día se publica una encuesta que realiza un medio de comunicación local a 150 culiacanenses preguntando si están o no de acuerdo con la reinstalación del alcoholímetro; 31% sí y el 69% respondió no estar de acuerdo, la mayoría de los argumentos fueron por considerar que estos vulneran su seguridad, tiempo y bolsillo; han sido víctimas de abusos por parte de los elementos municipales durante dichas prácticas, es mucho el tiempo que emplean en dichas revisiones y la intención de algunos agentes, es obtener un beneficio económico de ello.

Al día siguiente el Secretario del Ayuntamiento declaró que según un estudio técnico que realizó, detectaron que de 235 accidentes viales de mayo a la fecha, sólo 12 fueron por causa del alcohol y arrojó que son en su mayoría causados por no respetar los señalamientos, por su parte el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública revela que en lo que va del año en Culiacán han ocurrido 1639 accidentes viales de los más de 4mil de todo en Estado, pero se le olvida que justamente el plan estatal de prevención es su responsabilidad y lamentablemente ha brillado por su ausencia la implementación de programas, acciones, coordinación y demás, del Centro Estatal de Prevención y Participación Ciudadana.

Ha como dijo que no, cinco días después dijo que siempre sí avalaba la instalación de retenes el Gobernador, ante la insistencia del alcalde en funciones de Culiacán, aunque este tema es competencia exclusiva del Ayuntamiento, todo lo que se implementa es lo que instruye el primero y ambos coincidieron en que ya este viernes pasado se instalarían los retenes, según en un sentido social, humano, solo de supervisión y amigable, no con fines recaudatorios, situación por demás extraña porque si no se sanciona según lo estipulado en el bando de policía y buen gobierno o la ley de movilidad, la autoridad municipal incurre en omisión grave e incluso responsabilidades de índole administrativa.

Lo más lamentable es que ante el aumento de accidentes viales y muertes por esa causa, el gobierno no opte por implementar una política pública integral de prevención y cultura vial, donde se eduque y concientice a la ciudadanía, reitero lo que en este espacio he mencionado antes, tienen absolutamente todo, control absoluto, úsenlo para dar resultado eficientes y eficaces de una vez por todas, dejen de echar culpas y asuman ya con seriedad ese poder que tanto buscaron y acepten la crítica, esa que también ejercían y hoy no toleran, sobre todo la constructiva, que en mi caso y hasta las últimas consecuencias por #PasiónxmiGente defenderé.