Hoy se consulta

Hoy se llevará a cabo la primera consulta popular 2021 en el país, en la que se nos preguntará si estamos de acuerdo o no con el inicio de procedimientos penales para funcionarios públicos de sexenios anteriores.

En todo el país se instalarán un total de 56 mil 908 mesas receptoras con domicilios similares a las utilizadas en la Jornada Electoral del 6 de junio y se busca obtener una participación al menos del 40 % de las y los ciudadanos para que los resultados sean vinculatorios y se proceda a las acciones pertinentes, aquí es donde surgen muchas dudas.

El discurso presidencial y de la militancia de Morena han promocionado esta consulta popular con el propósito de llevar a juicio a los expresidentes por delitos como fraude electoral, corrupción, guerra contra el narco, Fobaproa, etc. Sin embargo, la ambigüedad de la pregunta que estará plasmada en la papeleta, no deja claro lo que puede proceder de resultar satisfactoria la participación de la ciudadanía el día de hoy, debido a que se habla no solamente de delitos, sino de “decisiones políticas”, no solo de expresidentes o sexenios, sino de “actores políticos”, “años pasados” y “posibles víctimas”.

La idea de incentivar la participación ciudadana en temas de interés público es buena, más si sabemos que habrá consecuencias para acciones pasadas de actores políticos, que, de comprobarse su culpabilidad, perjudicaron por mucho tiempo al pueblo mexicano.

Con las situaciones que vive nuestro país, es inadmisible esperar a que la ejecución de la justicia se consulte. ¿Acaso se cree que las y los ciudadanos votarán en contra de que de comprobarse la culpabilidad de los personajes se les aplique la ley como a cualquier otro mexicano o mexicana?

Bajo este argumento, quiero insistir en que no se está queriendo dañar la democracia participativa, al contrario, personalmente siempre seré partidaria de la participación ciudadana y de buscar mejores mecanismos para la inclusión de las personas en las decisiones importantes de un Gobierno; pero esto no lo es, la consulta popular de hoy es un circo bien montado, porque aunque no se alcance el porcentaje de votación requerido, con el nivel de votación que haya, el presidente interpretará a su forma la “voluntad expresada por el pueblo mexicano” y al final de cuentas hará lo de siempre, tomar decisiones arbitrarias.

Un alboroto más del presidente Andrés Manuel López Obrador para mantener los reflectores encendidos para la 4T y un capricho bastante caro, en medio de un momento crítico para el país en bastantes aspectos, solamente si dejamos de lado la pandemia seguimos teniendo una fila enorme de problemas: la educación, por poner un ejemplo, como lo mencionaba la semana pasada en esta columna.

En unas horas más saldrán los primeros números sobre la participación de las y los mexicanos en este ejercicio democrático, si usted decide participar o no, está bien; lo importante es mantenernos atentos y atentas a lo que de aquí se derive, a seguir señalando lo que se hace mal y reconocer lo que se hace bien, a opinar, intervenir, hacernos escuchar. Ese es el verdadero sentido de la participación ciudadana.

