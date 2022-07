Hoy te pido perdón, perdón, perdón

No es una canción de las Ha*Ash; es mi sincera petición y de corazón ofrezco disculpas porque a pesar de esforzarme al máximo de mis capacidades en las responsabilidades que Dios, el PRI y la ciudadanía me otorgaron en su momento, de prepararme académicamente y buscar estar del lado de la gente, cercana y buscando contribuir en resolver sus problemas, he sido parte de un sistema, de un partido que integrado por diferentes personas de distintas prioridades o escala de valores, cometieron errores graves (sin intención, quizá también yo), enlodaron al instituto político en el que milito, generaron decepción y desconfianza hacia la política y aunque el chip de institucional nunca me entró tanto, lo revolucionaria si me nace genuinamente, me han tildado de rebelde incluso y lo acepto si ello implica diferir de la línea, decir a veces lo que todos saben, pero no expresan, opinar distinto, pero argumentar mis motivos o razones, he luchado incansablemente por hacer una diferencia y en la política y el servicio público me he encontrado maravillosos seres humanos que sí honran el quehacer público; sin embargo, ello no alcanzó para que el tsunami del cartel de Morena arrasara en nuestro país y mi amado Sinaloa.

Lo he dicho antes y lo reitero hoy; las cosas no estaban bien, pero hoy están mucho peor y confieso que al principio albergué un par de esperanzas; si lo ocurrido en 2018 generaba mejorar las cosas en el país y sacudir al PRI para que se hiciera una especie de criba y se fuera toda persona que solo buscaba su beneficio personal y ya no lo viera aquí o para que aquellos liderazgos enquistados entendieran que era momento de dar oportunidades también a quienes no son de su cercano grupo con quienes solamente comparten intereses y complicidades, sino que era momento de dejar pasar a quienes realmente tienen la vocación de servir, pero no fue así y fuimos, asumo mi parte, culpables en gran medida de que hoy las cosas estén como están.

Somos gobernados por expriistas, expanistas y experredistas, esos que provocaron el desprestigio a esos partidos, que hoy integran el cartel de Morena y están beatificados por el mesías de Palacio Nacional, que durante 18 años hizo campaña y llegó al poder absoluto para convertirse en aquello que tanto criticó, prometió acabar con la corrupción y hoy tenemos el gobierno más opaco en la historia de México, no se respetan las leyes en materia de transparencia y rendición de cuentas, ninguna obra o compra se licita, se asignan a sus allegados, la mansión gris, autos y vida de lujo de su hijo mayor que nunca ha trabajado, entre un sinfín de sobornos recibidos por sus familiares, colaboradores cercanos, evidencias de un sinnúmero de complicidades con el crimen organizado, roban, mienten y traicionan a la patria, acabaron con la mafia del poder, para que surgiera el poder de la mafia.

Pero lo más lamentable es que seguimos siendo culpables que esto continúe así, esa casi extinta clase media mexicana está sola, odiada por este gobierno y sin la férrea defensa de parte de quienes no coincidimos con la 4ta deformación, las mujeres pareciera que somos las enemigas públicas número uno de este gobierno; nos violan, desaparecen y matan en completa impunidad, por su ineptitud dejan morir a nuestros niños con cáncer, es aquí el país de todo el mundo, en el que más periodistas matan sin que tengamos guerra, quienes deberían hacer respetar el Estado de derecho violan la ley un día sí y al otro también, la inflación elevada como nunca antes, al igual que la tasa de interés y el desempleo, ahuyentando inversiones y desalentando nuevas, llegaron gracias al odio que provocaron y alimentan cada mañana, lo único que como gobierno les ha salido bien, es el odio y la división que provocan en general y sobre todo en la oposición; aún con personas valiosas, capaces, íntegras y esfuerzos titánicos, que cuestan intimidaciones, cárcel y la vida misma, naturalmente provoca miedo en muchos, otros porque mantienen en el centro intereses personales y de grupo, no se ha logrado consolidar una verdadera, real y sólida oposición.

El ataque sistemático a quienes se manifiestan en contra de que se instaure una dictadura es terriblemente grave y atenta contra uno de nuestros derechos más valiosos que tenemos que es nuestra libertad, igual de grave resulta que no exista un contrapeso verdadero y se atente contra nuestra democracia, por eso aprovecho este espacio para además de reconocer culpa, pedir tu ayuda para luchar juntos y levantar la voz, no tengas miedo de evidenciar las atrocidades de este gobierno fallido, formemos nodos, una red de apoyo para replicarnos, fortalezcamos a los partidos de la #AlianzaxMéxico son los vehículos que tenemos para accesar o llevar al poder a quienes nos representen y consolidemos ese contrapeso que tanto necesitamos: Reconciliémonos ya para rescatar México.