¿Inocente o insensible el regreso a clases?

No está en discusión que padres de familia y alumnos deseen regresar a clases presenciales, ni que la comunidad escolar anhela evitar que el rezago educativo siga en aumento, pero mucho menos lo está que aún se siente que vivimos en una pesadilla día a día con miedo a que alguien de nuestra familia enferme, con muertes diarias y cientos de contagios.

Mostrar insensibilidad y desinterés ante los comentarios de la ciudadanía sobre el tema es la respuesta más cruel que pueda hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ha sido constante su negativa ante la petición de postergar el regreso a clases; encima de eso, sigue usando sus populares frases, esta vez “llueva, truene o relampaguee”.

Desde el año pasado, la Organización Mundial de la Salud informó que los elementos que deben controlarse para considerar la reapertura de las escuelas son: la eficacia de notificación de síntomas, vigilancia, pruebas rápidas y rastreo de casos; aumentar el flujo de aire total en los espacios ocupados, habilitar los transportes públicos para el aumento de flujo de forma segura; además de los efectos de las políticas y las medidas en los objetivos y resultados de aprendizaje. Ahora, dígame usted si observa que tales requerimientos se cuentan en nuestro estado o simplemente en Culiacán.

A pesar de que se indique que la modalidad del regreso a clases será híbrida, es decir, una participación en la modalidad presencial considerada con el semáforo epidemiológico, complementada con el formato virtual, esto no asegura que se garantice la mayor prevención posible en las aulas escolares por muchos motivos.

El principal es la falta de recurso destinado a rehabilitar los planteles educativos, mismos que se encuentran en condiciones deplorables porque no se prestó atención temprana y adecuada a este aspecto, y esto abarca desde mantenimiento y limpieza, cambios en la infraestructura para ventilación adecuada, recuperar lo robado en muchas escuelas que fueron vandalizadas, hasta el oportuno otorgamiento de los insumos de higiene para la prevención de contagios, es decir, antibacterial, jabón y cubrebocas.

No es gasto menor, ni tampoco un riesgo menor, no se soluciona con decir que de cualquier forma habrá regreso a clases este 30 de agosto. El Gobierno federal, junto con las autoridades de Salud y Educativas del estado deben respaldar a las familias asegurando que estas necesidades se cumplan para dar certidumbre y lógica al anhelado retorno a las escuelas. Además del tiempo que se requiere para perfeccionar el proceso educativo que deberán llevar las y los alumnos debido al retraso que han sufrido en sus aprendizajes en la modalidad en línea.

El hecho de que los padres de familia decidirán si envían o no a sus hijos a clases presenciales, por ser una medida no obligatoria, es probable que cause más confusión y descontrol en el ambiente escolar, del cual cada vez será más difícil salir. Muchas familias tomarán esta decisión bajo razones que están lejos de su ansiada idea de que sus hijos regresen a estudiar, porque causará gastos importantes en hogares donde no se han recuperado aún de las pérdidas que ocasionó la pandemia.

Parece que el presidente no ha pensado en eso, algo imposible de permitir cuando sabemos que las personas que están en el poder buscaron y pidieron ese espacio para resolver los problemas de la sociedad en conjunto, escuchando y conociendo las ideas y pensamientos de todos los grupos sociales. A AMLO hay mucho que recordarle, y nosotros tenemos mucho que exigir.