La elección más importante

¿Cuál es el costo de llegar a tener el país que merecemos? Desde que llegó López Obrador y Morena al poder nos han vendido la ilusión y falsa esperanza de que vamos por el camino correcto hacia un México más igualitario, menos corrupto y más justo, sin embargo, los hechos han dibujado una realidad muy distinta y sin duda esto influirá el próximo 6 de junio cuando el electorado dé su voto de confianza en las urnas.

México sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, el homicidio continúa siendo la principal causa de muerte de personas entre los 15 y 45 años, la edad más productiva del ser humano. ¿A dónde se dirige un país donde se asesina a quienes tienen la responsabilidad de sacarlo adelante?

Durante el gobierno de AMLO se han quedado sin trabajo y sin ingresos 8 millones de personas, mismas que sobreviven gracias al apoyo de otros miembros de su familia, a las remesas o algún programa social que apenas les permite acceder a una, con suerte dos, de las tres comidas diarias que debe hacer una persona. Además, durante el 2020 cerca de 15 millones de personas tuvieron que comprar por su cuenta los medicamentos que el gobierno no pudo entregarles, medicinas con las que contaban de forma segura en otros sexenios.

Dicen que “vamos muy bien” pero la violencia no cesa, no hay oportunidades de trabajo reales y bien pagadas, la inflación crece y los salarios no alcanzan, las mujeres siguen perdiendo libertades y derechos por los que habían luchado décadas, las familias más vulnerables se han quedado sin la oportunidad de darle educación de calidad a sus hijos, a los adultos mayores les duplicaron su apoyo económico, mismo que se reparte entre las y los hijos que forman parte del grupo anteriormente mencionado… los que se quedaron sin empleo, los que cerraron su pequeño negocio; y sus nietos, entre los millones de niñas, niños y adolescentes que iban a una escuela de tiempo completo –esas que daban alimentación y horas extras de aprendizaje- y que, desafortunadamente, ya no existen. Ese doble apoyo a los adultos mayores se reparte entre la familia, los principales afectados por el resto de programas que cerró Morena.

¿De eso se trataba la Cuarta Transformación del país? ¿Cuánto más están dispuestos a sacrificar quienes nos gobiernan para consolidar su “proyecto de nación”?

Ninguno de los candidatos que actualmente abanderan a la 4T ha podido responder los cuestionamientos antes planteados, ni en sus discursos y mucho menos en sus propuestas.

No se trata de anhelar un pasado que alimentaba la desigualdad social; pero huir de lo anterior no significa, en ningún momento, aceptar la mediocridad con la que nos han gobernado durante los últimos tres años. No lo dude en ningún momento, nos merecemos mucho más.

Estoy convencida de que no hay caminos cortos ni fáciles para recuperar la confianza de los sinaloenses, pero con base en el trabajo y constancia se debe demostrar la voluntad de servicio.

Este es el momento que nos tocó vivir, donde la polarización nos mantiene divididos, pero ya no hay lugar para pretextos, no podemos vivir anclados al pasado, tenemos que vivir en el presente para arreglar el futuro y superar los retos que esto conlleva.