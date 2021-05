La gente sigue sin empleo

La pandemia fue el escenario perfecto para que la aceleración de los procesos de automatización se presentara, para que las empresas comenzaran a ingeniárselas para “prescindir” del recurso humano con la mínima afectación en sus ingresos. Lo anterior generó cambios en los hábitos de consumo que quizás hayan conducido a que muchos puestos de trabajo perdidos hayan desaparecido para siempre.

Como lo hemos mencionado anteriormente, la pandemia no es culpa de ningún orden de gobierno, pero su manera de reaccionar y enfrentar sus consecuencias cae por completo en su área de responsabilidad. Es por eso que en este momento, más que nunca en la historia de nuestro país, es de vital importancia brindar confianza hacia el exterior para que las inversiones lleguen a México y a Sinaloa y, de esta forma, poder recuperar esas plazas de trabajo que se perdieron.

El Gobierno federal ha anunciado que a través del incremento en el gasto público durante el 2021 se buscará regresar a los niveles que tenía la economía mexicana previo a la pandemia, incluso han declarado que los cambios que se impulsan como la reforma a la ley de la industria eléctrica, la desaparición de los organismos autónomos y los cambios en outsourcing van en esa dirección.

Mariana Campos, analista de México Evalúa, menciona que la inversión pública bien planteada es esencial para la recuperación económica, pues podría ayudar a crear empleos en el corto plazo y podría sentar las bases de una economía más resiliente. Asegura que es vital invertir en proyectos rentables, de calidad y con impacto económico y social. De lo contrario, los proyectos solo implican un alto costo para la sociedad.

Basándonos en los datos publicados hace unos días por el Inegi, la situación de la inversión en nuestro país es la más preocupante en años. En términos generales:

* La inversión cayó 30.9% en 2020. Es decir, 31 de cada 100 pesos que se invertían, hoy ya no existen.

* La tributación cayó 5.8%, por ende, los ingresos públicos también disminuyeron.

* La inversión física total también presenta una caída del 25.4% excepto la relacionada con Pemex (Refinería de Dos Bocas).

* La inversión está concentrada en el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Banco de Bienestar. Áreas que se vieron totalmente afectadas durante esta pandemia como salud, educación y el campo no tienen cabida como prioridad para invertir.

La realidad es que para que una economía se recupere no depende únicamente de la inversión realizada por el gobierno, al contrario, entre más dinero del extranjero llegue, mucho mejor. Sin embargo, las condiciones actuales no propician un escenario de esa envergadura.

Si se actúa para ahuyentar la inversión, el resultado es menos empleo. Me imagino que para usted esto no es noticia, pero hay funcionarios federales que no lo entienden. Creen que el empleo puede generarse sin necesidad de inversionistas que estén dispuestos a poner en riesgo su capital. Esa idea no es nueva y se ha comprobado muchas veces su falsedad, pero las creencias aguantan mucho.

Es evidente que las políticas públicas del Gobierno federal actual no promueven la inversión privada ni ayudan a atraer capitales extranjeros. Estamos en la antesala del proceso electoral y tristemente la economía y recuperación de empleos seguirá estando en un segundo orden de prioridades. No hay bases ni argumentos para sostener que “vamos bien”, la realidad es que al Gobierno federal y al presidente poco o nada le importa la economía, lo suyo lo suyo es ganar elecciones, es el terreno que mejor conoce y donde va dar su mejor rendimiento… aunque en esta ocasión, probablemente no le alcance.

Se vienen tiempos inciertos y complicados.