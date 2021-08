La política que viene

En el 2018, las y los mexicanos ejercieron el voto de castigo, otorgando su total confianza a una persona que abanderaba un proyecto de “esperanza”. Esa inconformidad con la forma de hacer política de sexenios atrás se miró reflejada en el gran nivel de votación de la elección presidencial.

Después de tres años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha comprobado que las promesas de campaña no han sido nada más que caprichos de una persona hambrienta de poder y que poco a poco sigue dividiendo el país.

Con los discursos de odio que acostumbra a repetir, el presidente ha logrado dividir a las y los ciudadanos entre los fifís, aspiracionistas de clase media y los pobres, por quienes dice que está gobernando. Señalando como sus enemigos a toda aquella persona que no piense como él o no concuerde con sus decisiones.

El fenómeno de la polarización es una técnica usada por el presidente para que los reflectores continúen en el Palacio Nacional y los grupos sociales sigan en las discusiones que él mismo marca en la agenda pública.

Después del gran golpe de las elecciones del 2018 hacia los partidos que en su momento ya estuvieron en el poder, llegó la oportunidad de generar un bloque opositor de impacto para preparar el terreno político para las elecciones intermedias del 2021.

Recientemente vimos por primera vez cómo los demás partidos políticos crearon una fuerza de oposición, la alianza #VaxMéxico, pero la respuesta no fue la esperada, no fue suficiente para crear un contrapeso importante en las gubernaturas, Congresos locales y alcaldías. Pero sí para que el presidente no tenga suficiente poder para cambiar la Constitución a su antojo.

Esta alianza opositora generó una línea de oposición dispersa, se hablaba de no permitir que Morena continuara con poder absoluto, pero presentaba escasas propuestas de cambio. Por lo mismo, las y los ciudadanos no crearon un lazo de confianza con estos partidos políticos, y la realidad es que no logran entender bien a las personas.

Sin una estrategia clara de oposición, los partidos políticos no han logrado que la ciudadanía crea en ellos y los problemas en el país siguen aumentando, principalmente la crisis económica, que se sigue recrudeciendo ante la falta de una estrategia pospandemia.

No queda duda de que la clave para avanzar en el contexto en el que estamos viviendo es que las personas en el poder deben tomar en cuenta a las personas. La política debe servir para ayudar a la gente, y el camino son los acuerdos políticos.