La violencia invisible

La lucha contra la violencia hacia la mujer no es exclusiva de una fecha conmemorativa, la razón del 25 de noviembre, de la cual escribí hace unas semanas en esta columna, debe perdurar todos los meses y cada día de nuestra vida. Los feminicidios, las violaciones y múltiples formas de violencia no paran y nosotras no debemos hacerlo tampoco, el seguir visibilizando la realidad que vivimos y las formas en que podemos participar es una prioridad.

Las vías por las que podemos ejercer ese poder de comunicación que funcione como estrategia de prevención y erradicación de la violencia de género, han ido cambiando con el paso del tiempo; las redes sociales son ahora el medio más eficaz para informarnos, debatir y generar consciencia sobre estos temas de trascendencia. Twitter es mi red social favorita por muchas razones, y aún más desde que se crearon los Spaces, son salas de audio en tiempo real con el objetivo de generar conversaciones con los usuarios.

Hace unos días participé en uno de estos espacios con el tema “Feminicidios” en el que junto a mujeres y hombres activos en esta red social discutimos sobre este delito en México y sus implicaciones. Mientras hacíamos la invitación a tal diálogo se generaron múltiples comentarios sobre el tema, pero uno de ellos me sorprendió, es inaceptable que haya personas que siguen considerando que el movimiento feminista desvaloriza la vida de un hombre y prioriza la de la mujer.

La falta de sensibilidad que aún existe en nuestro país junto con la escasa eficacia de los órganos de justicia de cada estado impide que las terribles cifras sobre feminicidio bajen. Además, la clasificación del delito con el que cada estado cuenta no se ha perfeccionado del todo, es decir, cada entidad tiene criterios para decidir si el asesinato de una mujer es por cualquier causa un feminicidio o hacer lo contrario. De acuerdo con una estimación del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios, del total de muertes violentas de mujeres, solo el 20 % de los casos se consignan como feminicidios en México.

El problema es que al no existir criterios homologados genera una perspectiva que puede ser engañosa. Lo anterior, no minimiza la gravedad de esta problemática, sino que genera aún más dificultades de medición y, por lo tanto, de evaluación de las acciones que se han emprendido para erradicar tal situación.

En un informe del Semáforo Delictivo se coloca a Sinaloa con el 94 % de aumento de feminicidios donde 1 de cada 100 mujeres es víctima de este delito y Culiacán se posiciona como el tercer municipio en el país en el que más se cometen. Por estos números, que en realidad pueden ser los nombres de tus amigas, hermanas e hijas, debemos seguir propiciando y participando en estos espacios de diálogo y no parar ni un día de señalar que sigue habiendo bloqueos en la impartición de justicia en nuestro país.

Les invito a entrar a Twitter y nos escuchamos pronto en un nuevo Space.