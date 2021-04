Los problemas que genera la desigualdad – Parte II

Si no existe cierta igualdad económica en la sociedad, la democracia es inestable, facilita conflictos sociales y afecta su funcionamiento.

Se pensaría que las preferencias de los políticos representan una muestra aleatoria de las preferencias de la población en general, sin embargo, la realidad es distinta y multifactorial. Primero, porque muy pocas veces se alcanza un nivel de participación aceptable en una elección, a la gente cada vez le interesa menos la política. Otra razón es por el número de partidos y la ideología de cada uno, porque en promedio se requiere cierto capital humano y de ingreso para participar como candidato para una elección, porque puede haber grupos de poder influyendo en decisiones de políticos, o bien porque grupos de poder económico participan directamente en el proceso político, por mencionar algunos.

Cuando vivimos en sociedades con alta desigualdad existe un mayor riesgo de que el poder político se coluda con el poder económico y, por ende, el poder económico tiene más incentivos para influir en resultados políticos: en términos de campañas electorales, iniciativas de ley y hasta en los posicionamientos emitidos a través del discurso de los medios de comunicación. Cuando las preferencias políticas entre ricos y pobres son diferentes, generalmente se llegan a implementar las de los ricos, según Gilens. Basados en este argumento, valdría la pena reflexionar si realmente en México gobierna el paladín de los pobres, o eso nos hicieron creer.

Además, una repartición inequitativa de la riqueza genera otro problema en una democracia: la polarización política, de la que habíamos hablado en algún otro momento en este espacio. La polarización nos lleva a no buscar consensos, se potencia la falta de cohesión social y la ausencia de acuerdos para la provisión de los bienes públicos que mencioné: educación, salud, seguridad, etc. Actualmente vemos como un grupo de mandatarios estatales han conformado un frente opositor, por lo menos en ideología, al presidente y sus decisiones. Será importante seguir la agenda de este grupo durante el proceso electoral y medir la intensidad de sus acciones y posicionamientos cuando se acerque el 6 de junio. Debe existir una estrategia que les garantice que se respetará la decisión de los mexicanos en cada uno de sus estados y que el Gobierno federal no influirá en el resultado.

Entonces, ¿qué se puede hacer para cambiar la desigualdad?

Lo primero es medirla para dimensionarla correctamente. Según un estudio del Colegio de México en conjunto con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, se realizó una encuesta para conocer lo que la gente deseaba que fuera “la desigualdad” en su propio país. Algo así como la “desigualdad óptima” en el entendido de que no existen sociedades que no experimenten cierto nivel de desigualdad. Los resultados se obtuvieron en términos del coeficiente existente para medir desigualdad que se denomina coeficiente de Gini, y entre más cercano se encuentre su valor de 1, indica más desigualdad.

La sociedad mexicana sí percibe que vive en un país desigual, con un valor del 0.56. Uno de los más altos del mundo. Más de la mitad de los mexicanos cree que el 20% más rico se lleva más del 80% del ingreso nacional. También existe la creencia de que se pagan muchos impuestos, sobretodo la clase media, cerca del 40% de sus ingresos los entregan en gravámenes; mientras que los más acaudalados evaden sus obligaciones fiscales y ello incrementa la sensación de desigualdad.

Pero, ¿quiénes son los ricos en México? Esos que, a los ojos del ciudadano promedio mexicano, no pagan impuestos y alimentan esta brecha en la distribución de la riqueza.

Según los resultados del ejercicio realizado por el CEEY y el COLMEX, todo aquel que perciba un ingreso mensual superior a 38 mil pesos es rico y las personas en nuestro país creen que 4 de cada 10 mexicanos ganan eso. Aunque no existe un método confiable para calcular qué porcentaje de la población tiene ese ingreso, una aproximación real llega apenas al 3% de los mexicanos, muy alejado del 40% que percibe la sociedad.

Si se fija, el principal problema que provoca la desigualdad es de percepción, el mexicano común no sabe ni quiénes son ni cuánto ganan exactamente, pero está convencido de que son mayoría los que “tienen” o poseen “más” que él. Vive y juzga desde la carencia, por lo tanto, mientras no haya una oferta distinta por parte del sector público, para la sociedad: los ricos se siguen haciendo más ricos, con ayuda del sistema, y “nosotros” –los pobres- seguiremos fregados. Sin duda este es el reto más importante de nuestros tiempos. ¿Lo entenderán?