Más allá de la polarización

La política necesita ver más allá de la coyuntura social actual. Llevamos meses atrapados en un diálogo de sordos plagado de descalificaciones personales que está dificultando las opciones disponibles para solucionar los graves problemas que nos preocupan a todos.

Por las peleas de declaraciones, conferencias matutinas y controversias cotidianas, a veces dejamos pasar oportunidades para reflexionar sobre lo que es realmente importante para nuestro país y para su gente. La idea de la política como confrontación eterna cuya finalidad es el sometimiento de unos al poder de otros ha borrado por completo la esencia del Gobierno como una organización de individuos para lograr un bien común.

Estamos atorados en un debate superficial sobre el origen de los grandes problemas nacionales, como si todo dependiera de algunas personas en particular, como si la historia no fuera producto de las circunstancias, sino el resultado exacto del guion escrito por un caudillo “todopoderoso” y terrenal. Hoy en día, tenemos dos versiones de la realidad política: los buenos y los malos, los de antes y los de ahora, la “mafia del poder” y los “cuatroteístas”.

Hace unos días fuimos testigos de cómo cada grupo ha puesto sobre la mesa los temas que le interesan o, en su defecto, que le son más rentables políticamente, mismos que, a su vez, materializan la gran polarización que vive el país. AMLO, Morena y sus compinches han decidido ignorar que estamos atravesando una pandemia y concentraron su propuesta legislativa en cambios que les permitan afianzar lo que han llamado cuarta transformación. En cambio, “los de la alianza” han puesto su energía en todo lo relacionado con la pandemia, el programa de vacunación y la recuperación económica del país.

Sin embargo, la riqueza de la discusión se ha evaporado al convertirla en un asunto de bandos irreconciliables que se descalifican diariamente en cualquier escenario, frente a todos los micrófonos, con campañas de odio y desprestigio entrecruzadas que han ido creando enormes barreras que impiden el diálogo sobre las posibles soluciones a los problemas que verdaderamente importan.

De tal manera que las políticas no importan tanto por lo que proponen, sino por quien las propone. Las ideas mueren ante la imputación de buenas o malas intenciones, y la sociedad simplemente se queda expectante esperando que caiga el primer derrotado. Nadie sensato y medianamente informado podría negar los errores garrafales, los abusos y la corrupción como los grandes protagonistas de los Gobiernos del “pasado”, sin embargo, tampoco existe persona que en su sano juicio pueda afirmar que la solución a esos problemas consiste en establecer el Gobierno de un solo hombre.

La cercanía del proceso electoral parece obligarnos a tomar postura entre dos polos irreconciliables: estar totalmente a favor o totalmente en contra de la 4T. No obstante, estoy convencida de que hay alternativas para salirnos del punto común que esta confrontación genera. Para ello, es necesario mantenernos informados y, en lo posible, contribuir a que el resto de nuestro círculo social pueda estarlo también. No es malo tomar posturas, siempre y cuando estén sustentadas en la información y no en la descalificación.

México debe empezar a construir grandes acuerdos nacionales para poder recuperar la salud, construir nuevas fuentes energéticas, atraer fuentes dignas de empleo, impulsar un desarrollo sustentable, generar bienestar en las comunidades más marginadas, seguridad para nuestra gente. Este país es más grande que un partido, el presidente o sus opositores, el proceso electoral no tiene por qué ser la hecatombe de la civilidad, por el contrario, puede ser la muestra que necesitamos de que seguimos viviendo en una democracia donde existen contrapesos y legítima representatividad. Ya veremos…