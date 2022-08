México arde en este Gobierno fallido

Juntos haremos historia decían y lo único que han logrado hacer es un verdadero presente de terror, que rebaza cifras y actos terroristas nunca antes alcanzados, ni si quiera en esos gobiernos neoliberales, este gobierno de 4Ta no ha podido o lo que es peor, no ha querido poner un alto, o al menos disminución a la violencia, sino todo lo contrario, en cada homilía mañanera la incentiva: Ahora arde Ciudad Juárez, Guanajuato, Jalisco, como recientemente ocurrió en Zacatecas, Morelos, Guerrero, Michoacán, Colima, mi amado Sinaloa, otros Estados donde la incidencia delictiva era muy baja hoy esta desatada, todo México está en llamas.

¿Ya se puede admitir que AMLO sí resulto un peligro para México o necesitan más incendios, explosiones, desapariciones, masacres y más actos violentos? Déjenme adivinar, saldrán de nuevo con su cada vez más endeble discurso de culpar al pasado y seguirán fincando falsas esperanzas en el futuro; hermana, hermano mexicano despierta, tanto el pasado como el futuro son tiempos verbales que no requieren ninguna acción en el ahora y es este momento para el que durante 18 años se supone planearon gobernar, es ahora que tu vida y la de los tuyos está más en riesgo que nunca, o por la violencia por incapacidad, o por la evidente sumisión y/o pacto con el CO, o por el colapsado sistema de salud, ese que prometieron sería como el de Dinamarca y hoy, nuestras niñas, niños y adultos mueren por falta de medicamentos contra el cáncer, se ahuyentan inversiones, se pierden empleos, se adoctrina en vez de educar, cada día desaparece la clase media, para sumarse a personas en extrema pobreza, esas que no son aspiracioncitas, esas personas que viven de la mendicidad gubernamental para ser esclavos de las ocurrencias del Sr. Que vive en Palacio Nacional, ese patriota que manda a su hijo menor a estudiar al colegio más caro de Inglaterra, sí ese que promueve la austeridad franciscana pero que tiene a sus otros dos hijos viviendo como millonarios en el extranjero sin haber trabajado un solo día.

¿Apatía, ignorancia o miedo? ¿Tú por qué no haces nada al respecto? Es gravísimo que normalicemos las insensateces del Presidente, que al no alcanzarle los votos en la cámara baja y alta, a punta de decretos y de violar la ley un día si y al otro también pretende acabar con las libertades, la democracia, el Estado de Derecho, la transparencia y rendición de cuentas que tanto costaron esos avances y hoy sólo co-gobierne con el ejército y sólo pacte evidentemente con el CO, no ocupa la clase empresarial, política o social a ellos los somete, chantaje o persecución para cualquier voz de oposición, por eso no me cansaré de insistir que la única luz en este obscuro camino es la reconciliación y la unión, YA es el momento de que te involucres, tomes postura del lado correcto en este terrorífico presente, exprésate y genera conciencia en tu círculo cercano, con tu familia, con tus amigas y amigos, no te límites con esa cómoda postura de a mí no me gusta la política, se trata de asumir tu papel de ciudadana y ciudadano responsable, que lo que hasta ahora te ha dado este país, lo regreses para intentar dejarle un lugar habitable a tus hijos.

Por lo que más quieres, por aquellos a quienes más amas, te invito de nuevo a fortalecer la alianza, a no dejarle el presente y destino de tu familia sólo a los políticos, asume el papel protagónico que tienes, vamos juntos, #VaxMéxico!!!