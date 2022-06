Morenalandia en Culiacán.

1.er acto: Todos somos amigos; proclamamos la 4.ta deformación en Sinaloa, todos aspiraban, pero “cerraron filas” por quien el fürer mexicano decidió.



2.do Acto: Estorba Cuen; en la campaña solo faltó dejarse cargar en brazos, quien se decía cogobernaría Sinaloa, estorbó desde antes de tomar protesta, en declaraciones del entonces electo gobernador, “quiere que le mande rosas o si le sigue ratifico a Encinas como secretario de Salud” aún así le aceptó esa Secretaría.

Y desde el día uno fue el golpeteo, convencieron alcaldes, alcaldesas, diputados, salir del PAS para simpatizar con Morena, bajo pretexto absurdo lo corre. Pero en una increíble permisividad a la humillación pública o haciendo alarde de ese dicho que no comparto de: la política es tragar... Sin hacer gestos, recién se vieron juntos y dejaron fotografiar, inaugurando en Mazatlán el restaurante bar y luego un café en otro restaurante de su propiedad en Culiacán.



3.er Acto: Estorba Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, no se asigna recurso al municipio, no se le respeta ni da lugar como presidente municipal de la capital del Estado, se abre muchos frentes él mismo, gracias a su prepotencia, altanería, misoginia (entre otros), los mismos diputados de su partido le orquestan juicio para separarlo del cargo, en la prisa por destituirlo, el Congreso incurre en un acto inconstitucional, al no haber una sentencia por el Poder Judicial.



Lic. Ricardo Salazar: “El Congreso del Estado se excedió en sus facultades, al declarar vacante el cargo de alcalde de Culiacán, pues no habrá tal, hasta que la sentencia del proceso penal así lo declare, y eso solo puede ocurrir en caso de que sea condenatoria, por lo que además, prejuzgó que la sentencia será en ese sentido, olvidando que respecto al inculpado, impera el goce de una garantía procesal que es un derecho humano; la presunción de inocencia. La Constitución local, a diferencia de las de otros Estados, sí contempla un mecanismo válido para estos casos: la presidencia municipal provisional, pues privilegia la cobertura de ausencias con sus propios integrantes y no con sujetos extraños, no electos en forma directa por el pueblo, evitando juegos de poder o burlas hacia la voluntad popular”.



Lippmann: “Donde todos piensan igual, nadie piensa mucho” una vez más se evidencia la falta de pluralidad en el Congreso. ¿Quien representa a la oposición? Nadie fue capaz de evidenciar otra muestra de nepotismo y votaron de manera unánime por el ahijado del gobernador Rubén Rocha y suplente del Dip. Feliciano Castro, coordinador del grupo parlamentario de Morena, quien cerró con broche de populismo puro y casi al pleno entró un camión urbano (que por cierto no es su ruta) para trasladarlo al Ayuntamiento, donde estaba ya el cuerpo de regidores esperándolo, con toda la parafernalia, ahí también brilló por su ausencia la oposición y hasta las o los cercanos a Ferreiro (quien ayer cruzo la frontera a EUA, dejando dudas si va huyendo o como testigo a denunciar lo que amenazó declararía si le seguían), recibieron con porras, abrazos, fotos y mensajes de parabienes a Juan de Dios Gámez Mendívil.



Y aún no se baja el telón: ¿Seguirá el “Químico” Benítez, alcalde de Mazatlán? ¿Gerardo Vargas, presidente municipal de Ahome? Demuestra con esto el gobernador que emula la frase de Maquiavelo: “Es mejor ser temido que amado”. Esta obra, continuará...