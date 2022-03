Muerta en redes

audima

Así como las redes sociales se han convertido en nuestro principal medio de comunicación, de expresión de ideas, de trabajo; también es un canal peligroso de ataque por diferentes razones.

Desde hace dos semanas, no tengo acceso a mi perfil personal de Facebook ni a mi fanpage, una semana después me clonaron mi tarjeta de crédito en el que se hicieron gastos en suma por 150 mil pesos, que por fortuna identifiqué y reporté a tiempo para la cancelación de la cuenta.

No solo significa que perdí mi comunidad de 28 mil seguidores, con el contenido de muchos años de trabajo; sino que me encuentro expuesta totalmente ante el uso de mi identidad. Al acceder a mis cuentas, tienen mi información, mi imagen y datos personales, pudiendo llegar al extremo, como alguien experto me comentó, de la “muerte en redes”.

Eso no lo es todo, existe la preocupación de que hasta los datos de tus contactos personales se encuentren comprometidos, y que se deriven extorsiones de múltiples modalidades. Algo que, aunque ya deberíamos estar preparados, cuando sucede no sabemos cómo actuar, adónde acudir y cómo solucionarlo.

Todas y todos estamos expuestos a este tipo de delitos cibernéticos, que cada vez aumentan considerablemente. Las autoridades no cuentan con los protocolos y capacidades necesarios para atender el número de personas que son víctimas de hackeo, por distintas circunstancias.

Quise compartirles esta experiencia porque estoy segura de que hay muchas personas pasando por lo mismo. Tenemos que estar al tanto del protocolo a seguir ante una intromisión como de la que fui víctima. Debemos ser ciudadanos responsables ante cualquier situación y denunciar, aportar la información necesaria para que se esclarezca el caso, y contribuir a que los procesos de la Policía Cibernética avancen.

Exponernos en redes sociales conlleva riesgos y aumentan cuando saben que no nos quedaremos calladas ante ningún intento de parar nuestra actividad por el bien social.

Espero pronto volver a compartir esta columna desde mi perfil de Facebook; mientras tanto, nos leemos por Twitter en @PaolaGarateV y cada domingo en este valioso espacio de EL DEBATE.