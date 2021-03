No ha cambiado nada para las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer vale la pena hablar sobre nuestro papel en la vida pública de México. Algo pasa en el país que limita la participación de las mujeres en el mundo laboral, identificar las razones puede ser complejo porque son cambiantes y multifactoriales.

La pandemia contuvo la resonancia social del movimiento que sacudió a México el pasado 8 de marzo del 2020; recordar la marcha que estremeció todos los rincones del país hace que se ponga la piel chinita, pero parece que los problemas siguen estando ahí y el resultado de habernos quedado en casa ha hecho que estos se recrudezcan.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Las crisis pueden revelar o agravar órdenes existentes. Pueden, también, impulsar cambios y consolidar diferentes opciones de futuro. Para las mujeres que se han quedado en casa, un día cualquiera significa cuidar a los hijos, hacer labores domésticas, ayudar con las tareas escolares y, por si fuera poco, cumplir con los resultados que exige el home office, eso sin mencionar que cuando hay un adulto mayor que necesita cuidados en casa, también es responsabilidad de la mujer. Por otro lado, también hay muchas otras que se quedaron sin empleo y para quienes volver a tener uno resulta más complicado que antes.

El confinamiento llegó hacia finales de marzo del año pasado y a partir de entonces empezamos a ver cómo esta crisis afectaría distinto a hombres y mujeres, más allá de la salud y la condición física de cada persona. En otros momentos de la historia los sectores más afectados habían sido el industrial o el de la construcción, en ambos es más común ver a hombres que a mujeres trabajando. Esta crisis es distinta porque ha lastimado al sector que más contacto humano requiere, el sector servicios.

La economía mexicana se centra principalmente en este sector: 64% de la producción del país proviene de este, lugares como Mazatlán y el mismo Culiacán son muestra de ello… el turismo, los hoteles y los restaurantes han sido afectados severamente.

¿Por qué recobra importancia lo anterior? Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, durante el segundo semestre del 2020 las actividades terciarias cayeron un 16%, las mujeres representan el 53% de las personas ocupadas en este sector. Entre las actividades que más emplean mujeres se encuentran las de hospedaje y alimentación, mismas que cayeron 72% según el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

Por si fuera poco, el Inegi publicó la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2019 que muestra como las mujeres trabajaban en promedio 6.2 horas más que los hombres antes de la pandemia. Sin embargo, no necesariamente se trata de trabajo remunerado. Las mujeres destinan 67% del tiempo total de trabajo a actividades no remuneradas, mientras que los hombres destinan únicamente 28% de su tiempo a estas actividades.

Por donde quiera que lo veamos, México es un país de desigualdades sociales, no solo entre clases, es peor… entre géneros. La protesta social ha sido uno de los principales instrumentos de las mujeres -y grupos vulnerables en general- para ganar en diferentes momentos mayores espacios políticos, sociales, económicos y jurídicos en la sociedad. Este 8 de marzo no debe ser la excepción, sigamos construyendo espacios para la organización y la acción política colectiva, que la participación ciudadana se haga presente en los hogares, en las empresas, en las oficinas gubernamentales y en las calles… Mientras las condiciones para las mujeres no mejoren, seguiremos exigiendo, gritando, marchando, rompiendo y, sobre todo, evidenciando la imprescindible contribución de las mujeres a la sociedad.