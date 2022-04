No se logró un capricho más.

audima

Después de haberse aplazado en múltiples ocasiones la votación del dictamen de la reforma eléctrica, y de esto, haberse desatado distintas opiniones, pero también presiones y traiciones a posicionamientos partidarios, el día llegó y se discutió la mañana del domingo en el pleno de la Cámara de Diputados.

¿Qué es lo que vimos? Por un lado, el líder del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, manifestó durante el previo a la sesión la firmeza del bloque opositor ante la reforma, afirmando que una propuesta que no genere empleo, que no impulsa la competitividad ni ofrece oportunidades de participación, no puede ser respaldada por quienes realmente buscan un avance para el país en temas de gran trascendencia, como lo es la energía eléctrica.



El frente de batalla contra la reforma eléctrica que ha construido el PRI es un ejemplo real de defensa a los intereses de las y los mexicanos, demostrando que la voluntad obstinada del presidente no es el camino para una buena transformación, y que esta alianza opositora sí está funcionando.

Y por el otro lado, representantes que están acostumbrados a hacer lo que sea necesario para cumplir con los caprichos del presidente, ¿realmente están representando la voz del pueblo mexicano o simplemente no pueden asimilar una derrota más de la Cuarta Transformación?



Con presiones y amenazas, las y los diputados de Morena buscaron consolidar la reforma del presidente, además de emplazamientos a la votación; demostraron su escasa capacidad para escuchar, dialogar y llegar a acuerdos, mismos que su único fin debe ser el buen rumbo de la política económica y de energías del país y, por consecuencia, del desarrollo de la sociedad mexicana.

Sin embargo, no lo lograron. La oposición mostró su fuerza, y con 223 votos en contra y 275 a favor fue rechazada en lo general la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al no obtener la mayoría calificada que necesitaba, queda “desechada” y suma a una derrota culminante de Morena, traducido a que fue casi la mitad de las y los diputados que se manifestaron en contra. Este país es de todas y todos, no de un solo hombre, y eso tenemos que defender.



Los insultos nacionalistas del presidente no le sirven de nada a las y los mexicanos. Llamar “traidores de la patria”, acosar y evidenciar a las y los legisladores que están velando por los intereses del país no es el posicionamiento que se espera de la autoridad que se supone debe seguir buscando el progreso de México.

Por supuesto que AMLO no se quedó quieto y de inmediato envió la iniciativa de reformas a la Ley Minera, que fue aprobada en lo general con 298 votos a favor, misma que busca reservar al Estado futuras concesiones para explotar litio. No es un tema cualquiera, es algo importante para el país y lo trata sin la forma adecuada que requiere un proceso legislativo de acuerdo a la ley. No cumplió con las 24 horas previas para circular el dictamen y que fuera revisado por las y los diputados.



Estas son sus formas de siempre, brincándose la ley, sin respeto a los procesos, ¿ese es el tipo de transformación que quieren seguir incentivando en el país?, pues, para que no siga sucediendo así, el país tiene oposición que lo defienda.