Nos unimos o nos hundimos.

A diario las y los mexicanos padecemos los errores de este gobierno, definitivamente las cosas estaban mal, pero hoy están mucho peor en todas las materias y los datos tumban los relatos, esta ocasión no quiero ahondar en esa larga lista de horrores que ocurren a diario con plena impunidad o complicidad del gobierno, tampoco quiero repetir la cantidad de odio y división que desde el máximo pulpito cada mañana se lanzan, esta ocasión deseo con todas las fuerzas de mi corazón que estas líneas sirvan de reflexión, pero sobre todo es un llamado a la acción de todas y todos, desde la trinchera en la que se encuentren.

Decidí escribir con el alma al descubierto, porque más que preocupada, elijo estar ocupada del presente, porque con cada acción u omisión, construimos el futuro inmediato, el rumbo de nuestro país, que marca nuestro destino, el de sus hijos, el de todos los seres que amamos y es momento de poner eso en el centro y despojarnos del egoísmo, interés personal, grupal, ideológico, porque no nos están dejando más opción, si no queremos se establezca permanentemente una dictadura en nuestro país; somos del bloque opositor, ya hay avances importantes, una impensable alianza de 3 partidos, los históricamente rivales que anteponen que sean de derecha, centro o real izquierda, el rescate de México y sus instituciones.

Eso es bueno, pero no suficiente, hace unos días alguien a quien le guardo eterna gratitud, respeto, admiración, pero sobre todo aprecio sincero, se integró a uno de los partidos aliados de Morena, le auguro un gran éxito porque me consta la calidad de profesional de la política que es, me alegra la claridad con la que se va, aunque me duele muchísimo sea justo en esta coyuntura, ahí están otros priistas sinaloenses, que tuvieron espacios, trabajo, oportunidades, aunque merecían más y quizá eso les lleva a tomar esas decisiones que se respetan aunque no se compartan, guardo la esperanza de que ese partido que siempre se va con quien se vislumbre ganador se sume a la #Alianza y se ponga del lado correcto de la historia.

No quiero más golpeteo dentro de mi Partido, el Revolucionario Institucional y por eso he callado ante la situación actual de la dirigencia estatal, ahora sí muy demócratas quienes daban línea o se beneficiaban del dedazo y aunque haya motivos, con todo respeto, no considero oportuno el embate interno, a quien encabeza la dirigencia nacional, entre gitanos no nos leemos la mano y a la ciudadanía ya no se le puede engañar.

Volvamos a lo básico y a nuestra fortaleza; dialogo y acuerdos, donde cabemos todos, aprendamos ya de esos errores cometidos, porque esos que ocasionaron que la gente odie al PRI, ahora están en MORENA y lo mejor del PRI, se queda en el PRI, con la Alianza.

Salvemos a México; llamado “Para la Gente Valiente” que, si no te convence ningún partido, hay un ala ciudadana en esta alianza, donde tienes un lugar, hay diversos movimientos, frentes, organizaciones, ayer la Asociación Civil Centro de Apoyo popular a la que pertenezco realizo una jornada de corte de cabello gratuito en la invasión Rento Vega y mañana te invito a #TúEspacio en Twitter a conversar con el Presidente Nacional del PRD mi amigo Jesús Zambrano, 7 PM en el Pacífico, 8 PM Cd. Mx.

Tu opinión, pero sobre todo tu participación, en verdad es lo que definirá el rumbo y destino de nuestras vidas, no tengas miedo, alza la voz.