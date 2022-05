Otra visita de AMLO a Badiraguato

audima

A través de un twitter, el Gobernador de Sinaloa anunció a principios de semana, una nueva visita del Presidente de México Andrés Manuel López Obrador a nuestro Estado. Otra vez con el motivo, de supervisar obras; ninguna inauguración, ningún nuevo programa o política pública, tampoco el anuncio de replantear la fallida estrategia de seguridad, la esperanza de que al menos de respuesta a tantos problemas sociales, se esfuma cada vez que responde con sus otros datos, de una realidad alterna en la que parece vivir.

Es la quinta ocasión que AMLO viene a esta tierra, pero esta vez no lo recibieron con bombo y platillo; por la ruta que circulo en su traslado a la base militar, esos a los que sí le importa le salvaguarden sus derechos humanos, le dejaron un cadáver de regalito, uno más que suma a la larga lista personas asesinadas en esta ola de violencia, manifestaciones de personal, del sector salud, a quienes él y el mismo Rubén Rocha aseguraron basificarian y homologarían salarios, esos mismos a los que además de no cumplirles, están despidiendo, a los que se han salvado les están dando los peores tratos y condiciones laborales, que sin los insumos básicos de protección estuvieron en la primer línea de contagio, salvando vidas, arriesgando la propia en esta pandemia.

Las viudas de policías caídos en cumplimiento de su deber también le exigían el pago de sus pensiones, como es su derecho y que hasta el momento no les han entregado, las madres con hijos desaparecidos y sus familiares le hicieron plantón con mantas y fotografías de quienes hoy nos faltan, exigiendo su intervención al no encontrar respaldo de las autoridades estatales.

En un acto imprudente, de los que ya son una costumbre cometer, al aún Alcalde de Culiacán; Jesús Estrada Ferreiro, le negaron el acceso a la sede de la mañanera, a pesar de haber madrugado, fue captado en una fotografía se volvió viral, conduciendo solo, su Tahoe último modelo.

Respecto al juicio político al que sometieron los mismos diputados de su partido morena, por indicaciones del propio Gobernador según palabras del Alcalde, cuestionaron al Presidente quien primero dijo no se metería, pero luego anunció haber instruido al Secretario General Adán Augusto sentarse con el Gobernador y el Presidente Municipal para que lleguen a un acuerdo.

Cero y van dos a favor de Estrada, después de haber logrado que el amparo impida al congreso seguir con el juicio de destitución. Pero el desaire de no haber sido invitado a la gira en su calidad de Alcalde de la Capital, no se lo quita nadie.

Otra vez defiende AMLO su estrategia de “abrazos, no balazos” sostiene que le está dando buenos resultados, (no hay duda de a quién benefician esos resultados), y expreso: “Antes no hacían nada, era más fácil pensar en el uso de la fuerza, en las cárceles, en mano dura, en leyes más severas y nosotros, estamos aplicando una política distinta, mi gobierno busca que haya paz, con tranquilidad sin solo usar medidas coercitivas”.

Estas palabras dichas unas horas de visitar el triángulo dorado (ya saben ustedes porqué le llaman así), se pueden interpretar como una señal más de permisidad, rayando en evidente complicidad con los delincuentes. Se atrevió a decir también; que se ha venido imponiendo un estilo de vida consumista, donde lo más importante es lo material, el carro de lujo y se han perdido valores: Acaso se le olvidó la mansión gris y la camioneta Mercedes de su hijo, quien además del tráfico de influencias, mintió y cometió un delito al intentar justificar sus lujos. Con broche de oro cerró el Gobernador su discurso: “Estamos mejorando en materia de seguridad y vamos caminando, tenemos buena relación con las Fuerzas Armadas y con la Guardia Nacional, no hay impunidad”.

El mundo paralelo del Sinaloa en el que vive Rocha Moya, sorprende más que cualquier episodio de Marvel, mientras que en el real, nuestros niños tienen que tirarse pecho tierra, en cada balacera.

Acto seguido, más de lo mismo con el programa #DeforestandoVida, más supervisiones a carreteras, presas, y puentes recién construidos que se les caen, como ya es costumbre, al igual que el cinismo de mantener en privado los actos de ayer sábado en la sierra de Sinaloa y Durango, no quiere capte la prensa más fotos con familiares o directamente con sus amigos y recién operadores más efectivos del día “D” en las elecciones? Esto es la crónica de una narco elección anunciada del símil del 5 de junio del año pasado y el próximo domingo lo comprobaremos.