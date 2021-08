Política todo terreno

Estamos a dos meses de que inicie la 63 legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa, Morena tiene nuevamente la mayoría y con ello una gran responsabilidad, además de la que les corresponde en el Pleno como creación, modificación, adición y derogación de leyes; es hacer política de tierra, acercarse realmente a las personas que les dieron su confianza y quienes no.

Quienes estamos presentes en la política, independientemente de los tiempos electorales y palpando las problemáticas de la gente, sabemos que uno de los errores más grandes de quienes llegaron al poder en el 2018 con la ola de Andrés Manuel López Obrador fue que su participación en las luchas de la sociedad desde las colonias, es escasa. Por lo tanto, la versión de estos problemas desde un escritorio no permitió que la ciudadanía sintiera que realmente los representaban o tan si quiera estaban interesados en escucharlos.

La participación ciudadana, como la conocemos, es decir, la intervención organizada de ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente, mediante organizaciones sociales y civiles, en los asuntos públicos, es una herramienta de la cual las y los legisladores no se deben olvidar y al contrario, deberían incentivar más.

El espíritu de servir que todo político presume en discursos debe distinguirse hasta en los momentos en donde no tiene ninguna participación en la esfera pública, porque la ciudadanía siente y percibe un interés real. Lo he comprobado en distintas ocasiones y no tengo duda. Recientemente fui testigo de una muestra más, junto a mi equipo del Centro de Apoyo Popular hace unos días acudimos a responder compromisos pendientes de campaña y a escuchar el sentir de las personas y esa es su respuesta.

Esperan tener en sus representantes personas que se interesen en acudir a los lugares donde están realmente las necesidades, legisladores que sientan los problemas de su gente y propongan respuestas claras, que puedan acompañarles en la búsqueda de oportunidades para salir adelante y exigir lo que merecen en cambio a su voto, un buen vocero.

A toda la ciudadanía nos toca ser vigilantes, críticos y propositivos con la entrada del nuevo gobierno y el cambio en la legislatura. Participar siempre será el camino para una sociedad que se escucha y se apoya para mejorar. Necesitamos que lleguen a la política todo terreno.

