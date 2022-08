Si se rompe la alianza, se rompe México

Hace unas semanas escribí una columna que titulé; “nos unimos o nos hundimos”, este viernes pasado Marko Cortés el Presidente del CEN del PAN en un tweet menciona que están listos con quien ha demostrado que sabe ganar y gobernar, arrobando a Enrique Vargas el coordinador de las y los diputados del Estado de México, Ex alcalde de Huixquilucan, derivado de esto diversos medios de comunicación especularon si este destape era también un rompimiento de la #AlianzaVaxMéxico, en otro tweet el Ex Presidente de México Felipe Calderón dice que es increíble la bajeza que está fraguando la dirigencia del PAN, al sabotear las posibilidades de una alianza en el EdoMex.

En esta red social se desato una preocupación al respecto, por la plena consciencia que, si no vamos en unidad, fortaleciendo la alianza, incluso sumándose el partido Movimiento Ciudadano, que con los pobres resultados que obtuvo la elección pasada quedo demostrado, no son esa tercera vía que en sus discursos mencionan y sí dejan claro que solo ayudan a que la desgracia de México que representa Morena continúe.

Ante el odio, la división, el intento de instaurar una dictadura, muertes de periodistas, feminicidios, la violencia en cifras jamás antes alcanzadas ni en esos gobiernos que antes tanto criticaban, inflación inédita, desempleo, abandono a micro, pequeñas y medianas empresas, despilfarro de recursos en mega obras inútiles o que dañan nuestro medio ambiente, la economía por los suelos, fracaso en absolutamente todos los rubros, un Estado Fallido el que ejerce Morena, porque no saben gobernar, solo destruyen lo que tocan; el único camino que tenemos es unirnos de verdad y el medio para lograrlo es consolidando la #AlianzaVaxMéxico fortaleciendo a los partidos que la integran: PRI, PRD, PAN y quienes dirigen o integramos estos institutos políticos, estamos obligados a anteponer el interés por México, al de cualquier interés partidista e incluso cualquier aspiración personal o de grupo, comprometiéndose a postular en unidad a quienes seriamente aseguren el triunfo y también a garantizar un espacio protagónico a la ciudadana que esta también participando, apoyando esta alianza, que sin militar en ningún partido han ejercido un papel estelar como la verdadera oposición que necesita este país.

La elección del próximo año en Coahuila y el Estado de México, representan la ante sala de la elección presidencial del 2024 por la importancia en diversos aspectos de estos dos Estados, si la #AlianzaVaxMéxico no representara la única posibilidad de acabar con la tragedia de nuestro país, el autócrata de palacio no se esforzara tanto en pretender dividirla de múltiples formas; ataque sistemático a quienes la encabezan, especialmente a uno de sus líderes, cooptando o amenazando a actores o actrices claves, confundiendo a la ciudadanía para generar dudas, es por ello también que es o debe ser más bien, del interés de absolutamente todas las y los mexicanos, porque lo que está en juego es tu vida, tu libertad, tu posibilidad y la de tus hijos, de habitar en un país con oportunidades, para vivir en plenitud, porque esta tierra es bendita tiene todo para que quienes nacimos aquí; gente capaz y aspiracionista, la convirtamos en potencia mundial, no tenemos que irnos a otro país para progresar, infórmate, involúcrate, participa, ponte del lado correcto de la historia y no permitas que se rompan tus sueños, porque al romperse la alianza, se rompe México.