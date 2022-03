Sinaloa, la tierra de los alcaldes misóginos

audima

Cuando no hay respuestas, la salida siempre será victimizarse, pero en el caso del alcalde de Culiacán, hasta amenazar evadiendo como siempre la responsabilidad de sus declaraciones.

Como ya no es novedad, Jesús Estrada Ferreiro, volvió a hacer de las suyas y ahora, no solo en contra de los medios de comunicación sino, en contra de nosotras las mujeres.

Esta semana, el alcalde fue protagonista por haber hecho comentarios misóginos y de revictimización de la mujer. Esto es inadmisible, acaba de hacer comentarios misóginos en medios de los días de activismo e invitación a la conciencia social por el Día Internacional de la Mujer, el llamado 8M.

Estrada Ferreiro, dijo textualmente, “porque muchas veces y no se trata de revictimizar, (aclara), la mujer misma propicia que le causen el daño porque no hace caso a las recomendaciones. Si su pareja le habla y sale otra vez a la calle, pues ahí, se los digo por experiencia… cedemos a cualquier invitación, con la supuesta intención de conciliar. Sale la mujer y el tipo con arma y todo, la asesina y después la policía se ve involucrado en el hecho porque no estaba presente”.

Mejor traducido, el alcalde dijo lo siguiente: “las mujeres tienen la culpa de ser asesinadas” y no, no lo afirma esta casa editorial, EL DEBATE o su servidora, cualquier que haya sufrido violencia o no, recibe este comentario como un insulto a nuestra existencia y a los graves riesgos a los que estamos expuestas por hombres machistas y de poco sentido como nuestro alcalde.

Y esta, no fue la peor parte. Pareciera que Estrada Ferreiro sigue muy bien los pasos de su líder nacional, el presidente de México. Pues amenaza y condiciona a los medios de comunicación, huyendo de sus responsabilidades y atentando contra la libertad de expresión y democracia de nuestra sociedad.

Los colectivos feministas, la Secretaría de las Mujeres y asociaciones de periodistas, reprueban este tipo de actitudes y dudo mucho, que todos estos actores se hayan puesto de acuerdo para manifestarse en contra del alcalde.

No hay discusión, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se ha equivocado, y muchas veces. Al igual que, el exalcalde de Ahome que ahora, desafortunadamente es diputado federal, quien en su gobierno hizo y deshizo en contra de las mujeres y en particular, en contra de sus policías.

¿Cuánto más vamos a aguantar? ¿Hasta cuando le seguiremos dando el voto de confianza a este tipo de personajes que lo único que saben hacer bien, es denostar y faltar el respeto?

¿Es enserio que, tenemos un alcalde que nos culpa de ser violentadas? No señor, la violencia tiene un origen más profundo que eso. Estudie antes de hablar y sobre todo, tenga valores aunque esos sean los más difíciles de alcanzar. Porque árbol que nace torcido… torcido se va a quedar.