Un nuevo ciclo político ¿a qué costo?

A partir de hoy, Sinaloa finaliza un ciclo político e inicia otro. La toma de protesta del gobernador electo Rubén Rocha Moya en el Congreso del Estado será conversación de muchas mesas y convivencias domingueras de las familias sinaloenses, o al menos así espero que sea, ya que cada cambio de Gobierno es importante para el futuro de nuestra entidad, más en el contexto que vivimos actualmente con la crisis que ha dejado el covid-19 y la forma abrupta en la que se desarrolló la pasada jornada electoral del 6 de junio, ahora toma el Palacio de Gobierno un partido diferente en la historia de Sinaloa.

En cuanto al adiós y la cuenta regresiva de Quirino Ordaz Coppel en estos días, no queda más que dejar que la historia juzgue su Administración y la real percepción de la ciudadanía. ¿Dónde quedará el gobernador que se mantuvo como uno de los mejores en nivel de aceptación de todo el país?, con una particular forma de mantenerse cercano a las y los sinaloenses, sobre todo la forma disruptiva de manejar su cuenta de Twitter, que en muchos aspectos le favoreció para comunicar sus acciones, pero en otros más causó negativos a su Administración. Buena despedida tuvo en esta red social con el popular “No habrá clases, #SoyQuirino”. De inicio a fin, fue un gobernante peculiar en muchos aspectos, sobre todo por llegar gracias al Revolucionario Institucional y salir para terminar formando parte del Gobierno de Morena.

Sin duda, el perfil e ideología de quien ahora toma el liderazgo del estado es totalmente diferente y habrá que esperar a que se defina el tipo de relación que construirá con la población y su forma de comunicar con lo que llamará la “semanera”, una réplica de las “mañaneras” del presidente, pero por semana. Esperemos que el formato sea solamente lo que repliquen y no su contenido ambiguo, repetitivo y engañoso.

Desde lo nacional no se ha visto que el cambio que tanto predican sea para el bien de todo México y Sinaloa, ese es el reto que tendrá este Gobierno estatal: demostrar que la transformación que abandera no será para retroceder. Que no se nos olvide que la reversa también es cambio y es lo menos que necesitamos.

Esta semana no paró el revuelo sobre el anuncio del gabinete de Rocha, por un lado, observamos perfiles que ya se han discutido antes por su experiencias, preparación y compromisos políticos. Lo que destaca es que existe paridad y las mujeres encabezan secretarías de gran importancia en el Gobierno estatal, pero cumplir con lo que ya es un mandato constitucional no lo es todo, sino también demostrar que estas personas son las idóneas para conducir a Sinaloa por el mejor camino, cada quien con relación a su área. Son seis secretarias y siete secretarios en los que se cuentan con exfuncionario, activistas, políticos, empresario y hasta animadores deportivos, así es, hablo de la decisión del gobernador electo de nombrar director del Instituto Sinaloense del Deporte, es quien conocemos y como lo presentó él mismo; el chango de los Tomateros. Julio Cascajares ya se quitó la máscara y aseguró ante la prensa que detrás de su popular personaje entre las y los sinaloenses, hay una carrera deportiva, disciplina, esfuerzo y constancia, misma que usará para dirigir esta importante área en el Estado; una tarea que no tiene nada fácil.

Entre críticas y comentarios positivos, la voz de la ciudadanía se hizo escuchar ante la noticia de esta decisión, un claro ejemplo de lo que debemos seguir haciendo, y no estoy hablando solo de memes, sino de externar nuestra opinión y no callar ante algo que puede ser trascendental para el futuro de Sinaloa en cualquiera de sus áreas.

Como siempre lo menciono en esta columna y lo vuelvo a repetir cada vez que sea necesario, como ciudadanas y ciudadanos debemos ser indagatorios, críticos y constructivos con los cambios que sufrirá a partir de hoy nuestro Estado.

Sigamos pendientes.