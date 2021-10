Una desaparición más en Sinaloa

Desde el inicio de los destapes del gabinete del gobernador electo, Rubén Rocha Moya, ya había anunciado la intención de crear la Secretaría de la Mujer, para eliminar el actual Instituto Sinaloense de las Mujeres, fundado en el año 2000, con el objetivo de establecer una relación más estrecha entre la ciudadanía y el Gobierno y la urgencia de crear políticas públicas con perspectiva de género, equitativas e igualdad de oportunidades, por medio de lo que ha sido un organismo público descentralizado y representativo con personalidad jurídica. Y así de una se va, se eliminará de un plumazo, a criterio unipersonal, sin decir agua va, sin tomar en cuenta a la sociedad civil organizada, diferentes colectivos, etc.

Si bien es cierto, la funcionalidad y eficiencia del Ismujeres ha sido criticada en todas las administraciones, tanto por activistas como por la oposición política en ese momento, aún con sus deficiencias hay algunas cuestiones que no podemos dejar de discutir.

Este instituto pasaría de ser un órgano descentralizado con personalidad jurídica propia, autonomía presupuestal y regido por un órgano consultivo plural, a convertirse su Secretaría de Estado, en una empleada más del gobernador en turno, dejando de lado las convocatorias ciudadanas para que quien cumpliera con el perfil necesario y tuviera las ganas de liderar la lucha que representa esta labor, alzara la mano para ser considerada en la terna que posteriormente el Ejecutivo presentara al Congreso del Estado y ser ese poder quien democrática y pluralmente decida. Nada de eso que nos quedaba de democracia se podrá observar al ser una imposición del Gobierno, quienes además son, en muchas ocasiones, los principales provocadores y responsables, por acción u omisión, de la mayoría de los diferentes tipos de violencia en el estado.

La Secretaría de la Mujer ya se encuentra instalada como tal en estados como: Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Nuevo león; sin embargo, en los demás, el Instituto Nacional de las Mujeres continúa instruyendo al resto de los estados por medio de los órganos correspondientes.

El pasado jueves el coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo, Dip. Feliciano Castro, presentó la iniciativa de ley ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, suscrita por los 40 diputadas y diputados, en el que se adicionarán, reformarán y derogarán diversas disposiciones de las leyes para la creación de esta nueva Secretaría; se especula que estará al frente nada más, ni nada menos, que la Dra. Teresa Guerra Ochoa, reconocida luchadora social y de los derechos humanos, aguerrida y crítica, de formación izquierdista, pero también de las “paridoras del Instituto” a quien en su momento, no le llenó el ojo ninguna de las mujeres que llegaron a dirigir ese Instituto, aún en la ocasión que era una de sus pupilas, mantuvo su postura crítica. El silencio hace un gran eco, todavía no hay ninguna sola voz que toque el tema, ni de exdirectoras del instituto, exintegrantes del Consejo Consultivo, luchadoras sociales ni colectivos feministas, de quienes siempre es bueno escuchar su punto de vista por los antecedentes de lucha que han encabezado. Quiero pensar que es porque “aún no se formalizaba” aunque ya existe el proyecto de ley, lo que sí es un hecho es que, de no ser la propuesta a encabezar la Secretaría de la Mujer, la Dra. Guerra ya hubiera expresado su opinión y esta seguramente sería crítica, ¿qué voces serán ahora?

Las queremos escuchar.