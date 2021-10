Papa padece Parkinson

HISTORIA EN EL DEBATE

13 de octubre de 1971

Autorizan la Prepa Tecnológica. El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, que viene a constituir el equivalente a la Preparatoria Tecnológica, fue autorizado por la SEP y comenzará a funcionar el próximo año lectivo. Lo anterior fue el resultado de la entrevista sostenida por el gobernador Valdés Montoya con el ministro de Educación Pública, ingeniero Víctor Bravo Ahuja, antes de que se verificaran los bochornosos actos de la semana pasada, en los que el titular de la SEP fue insultado por un grupo de estudiantes en la capital de la entidad.

A punto de iniciar plan habitacional. En el curso de la presente semana se determine la fecha de iniciación de los trabajos del programa habitacional para los trabajadores del ingenio, anunciándose una reunión entre la empresa constructora y los dirigentes nacionales del Sindicato Azucarero para ultimar detalles previos. En predio localizado al poniente de la colonia Texas, se construirán más de mil casas para los trabajadores del ingenio. Ya se iniciaron gestiones para la introducción de los servicios públicos.

Obispo pide poner fin al celibato. Vaticano. Un delegado al tercer Sínodo Internacional de Obispos, sugirió que ha llegado el momento de poner fin al celibato canónico, vigente en la Iglesia desde el siglo XII. Monseñor John Gran, de Noruega, expresó que hay razones humanas, psicológicas y morales para considerar la terminación del celibato eclesiástico. “La mayoría de los sacerdotes de la región escandinava viven en una dolorosa soledad, situación que no siempre es aconsejable”, dijo Gran.

Próxima boda Arce-Rodríguez. Quedó formalizado el compromiso matrimonial de la estimada pareja formada por la linda señorita María del Rosario Arce y el señor Aurelio Rodríguez. Al efecto, los señores Aurelio Rodríguez y Francisca de Rodríguez viajaron especialmente a nuestro población desde Cananea, Sonora, para solicitar en matrimonio la mano de su guapa hija a los señores Gustavo Arce y Silvia de Arce, quienes accedieron a la amable petición, fijando la fecha para el próximo 8 de diciembre.

13 de octubre de 1996

Corrupción policiaca. En diversas ocasiones se ha descubierto que en hechos de delincuencia están relacionados elementos de las diversas corporaciones policiacas. Se han realizado constantes depuraciones en que se ha despedido a aquellos elementos que por su actuación, denigran a las corporaciones. Es un secreto a voces el que policías están ligados a delincuentes como robacarros, asaltantes y narcotraficantes. Mientras, la población sinaloense sufre los estragos de una galopante ola violenta, en la que se incluyen robos, secuestros, violaciones, asesinatos, etc.

Rivera llama a buscar reconciliación. México, D.F. Norberto Rivera, arzobispo primado de México, llamó al gobierno y al pueblo a buscar caminos de concordia y reconciliación, de justicia y de paz. Durante la conmemoración del 101 aniversario de la coronación pontificia de la Virgen de Guadalupe, señaló que toda autoridad de México se funda en la autoridad de Dios, que es la única fuente de autoridad. Rivera presentó por primera vez a Guillermo Schulemburg como abad emérito de la basílica.

Papa padece párkinson. Juan Pablo II, de 76 años, y quien se recupera de una apendicectomía, padecería alguna forma de mal de Parkinson, reveló el diario The New York Times. Uno de los funcionarios de la Santa Sede señaló que es probable que un anuncio que confirme la enfermedad del pontífice viajero pueda hacerse en breve, pero no precisó la fecha exacta. Juan Pablo según padece desde hace unos años de una temblorina constante de su mano izquierda, junto con otros síntomas, ha hecho pensar a los expertos que existe evidencia de que padece Parkinson.

Hasta el momento, la única sospecha de que el jerarca de la Iglesia Católica padecería de una enfermedad degenerativa, es una referencia a un síndrome extrapiramidal, que apareció en un boletín médico en agosto pasado. El Papa tiene programado cuatro viajes al extranjero para 1997, pero todo dependerá de su estado de salud.