Ahora que estuve de vacaciones —tal vez no del todo merecidas— me di a la tarea, o al menos hice el intento, de poner un poco de orden en ese pequeño espacio al que suelo llamar “mi refugio”: un lugar un tanto desordenado que cuenta con una mesa de trabajo, una silla, un sillón reclinable, un archivero, un baúl de madera, una mesita para el café, libreros adheridos a las paredes, libros encima de otros libros —más de los que puedo leer—, cuadernos viejos —ya manchados por el paso del tiempo— y papeles dispersos por todas partes que no terminan de sumarse o pertenecer a algún proyecto en concreto.

En realidad, son bosquejos e intentos de poemas, relatos inconclusos y fragmentos que llegaron de improviso y, solo por no dejar o porque en ese momento lo consideré pertinente, puse por escrito en hojas blancas que, ese momento, estaban al alcance de mis manos. Las mismas que —pasado más tiempo del que me gustaría— mantengo conmigo con la obsesiva pretensión de revisar de nuevo y reescribir lo pendiente; o, simplemente, retomar algunas de las líneas o párrafos ahí expuestos para dar pie o forma a nuevos textos.

Pero, mientras eso sucede, asumo que son criaturas deformes o en estado larvario y no sé si habrán de convertirse en bellas mariposas o en insectos capaz de aguijonearme el alma. Bueno, esto es ya mucho decir, lo cierto es que son solo papeles que podrían terminar sepultados bajo otros papeles en la caja de cartón en la que he optado por guardarlos, porque he sido incapaz de tirarlos por completo al cesto de la basura.