Para el mercado nacional de maíz ciclo O-I 2021/2022, en Sinaloa se sembraron 468 mil ha

¡AVISO! Estimado Socio/Productor, si estás interesado en participar en el Programa Precios de Garantía para medianos productores de maíz blanco y amarillo, del ciclo otoño-invierno 2021-2022, deberás prerregistrarte en el sistema SEGALMEX-Maíz. El periodo para realizarlo se amplía al 25 de abril del 2022, siendo requisito obligatorio. Podrás hacerlo tú mismo, solo necesitas tu CURP e ingresar a la siguiente liga: https://sistemas.segalmex.gob.mx/maiz/publico/pre-registro.html o puedes acudir a nuestras oficinas, al área de comercialización para apoyarte con tu prerregistro.

• Para el mercado nacional de maíz ciclo O-I 2021/2022, en Sinaloa se sembraron 468 mil hectáreas, con una producción estimada por el GCMA de 5.60 millones de tons., 2.9 % mayor a las obtenidas en el ciclo pasado. Tamaulipas continúa enfrentando una escasez para los riegos del maíz, los datos de Conagua indican que las presas están a un 37 % de su capacidad y 9.1 % por debajo de las disponibles a esta misma fecha del 2021, lo que podría afectar los rendimientos en el cultivo. En cuanto al ciclo P-V 2022, cuentan con suficiente agua para el riego en algunas entidades productoras del ciclo P-V; pero los rendimientos podrían verse afectados por menor aplicación de fertilizantes, ante sus elevados precios.

• En el mercado internacional de maíz concluyó la semana con ganancias, encontrando soporte al alza, por la incertidumbre que existe en el conflicto entre Rusia y Ucrania, además del clima seco en EUA. El día viernes el USDA publicó el reporte de Oferta y Demanda, estima que la producción mundial para este 2022 será de 1,210.45 millones de toneldas, 4.3 millones más vs la proyección del mes anterior. Para Brasil estima que su producción será de 116 millones de tons., 2 millones más que el estimado de marzo debido a un alza en la siembra del segundo ciclo. Para Argentina estima la producción en 53 millones, sin cambios vs el reporte previo. Los inventarios mundiales de maíz suben en 305.5 millones de tons. vs 301 del reporte de marzo. Estos inventarios suben por la mayor producción en Brasil y por menores exportaciones por parte de Ucrania. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, más bases (49 dls.), es de 348.49 dls./ton.

• En el caso del trigo, el mercado cerró la semana con ganancias, encontrando soporte por el conflicto entre Rusia y Ucrania, además del clima seco que existe en las zonas productoras de trigo de invierno. El reporte de Oferta y Demanda, estima para el trigo una producción mundial de 778.83 millones de ton vs 778.52 del reporte del mes anterior. Para los inventarios finales a nivel mundial estimo 278.42 millones de tons., cuando el mercado esperaba 281.5 millones. En el caso de EUA estimó inventarios finales en 18.45 millones de tons., vs 17.77 millones del reporte anterior, esto por una baja en las exportaciones y el uso pecuario dentro de EUA. La cotización actual para la cosecha de Sinaloa del próximo ciclo, futuro julio/22, más bases (35 dls.), es de 423.84 dls./ton.

Respecto al frijol, ciclo primavera-verano 2021, existe menor disponibilidad de frijol en las zonas productoras, ante la creciente demanda, sobre todo en las variedades pinto Saltillo y negro San Luis, cuyos precios continúan registrando presión al alza. En cuanto al ciclo primavera-verano 2022, la preparación de las tierras para las próximas siembras registran un avance estimado de solo 30 % a 35 % debido a la dureza y resequedad del suelo. El presidente del Sistema Producto Frijol del estado de Chihuahua y el presidente de la Asociación Frijoleros Unidos de Zacatecas, ven complicada la siembra para el cultivo por la escasez y el incremento de precios en los insumos, como semilla y fertilizante. Además, en Chihuahua se prevé pocas lluvias durante el periodo de siembras: junio-agosto. En EUA para este año se reduce la intención de siembra de frijol respecto a la superficie de 2021, al pasar de 564.1 mil a 531.4 mil hectáreas. La cotización actual del frijol azufrado de Sinaloa en las principales centrales de abastos fue de $ 27.00/kg. en Guadalajara y $ 29.00/kg. en el DF Iztapalapa.