Para empezar bien la misa, ¿cómo me persigno?

El Papa Francisco quiso hacer una referencia al inicio de la misa: persignarse con el signo de la cruz. Y pidió enseñarles a los niños a hacerlo correctamente. Preguntó: “¿Ustedes han visto cómo los niños se hacen el signo de la cruz? Porque no sabes qué cosa hacen, si el signo de la cruz o un dibujo. Hacen así”, e hizo con su mano un movimiento rápido sobre el pecho.El historiador Eusebio de Cesárea escribió la biografía de Constantino, de quien fue contemporáneo. Relata lo que le contó el mismo emperador. Era la noche del 27 de octubre del año 312, Constantino preparaba la batalla del día siguiente contra Majencio: si ganaba sería emperador de Roma, si perdía encontraría la muerte. Entonces Constantino, quien no era cristiano, contempló hacia el firmamento y sobre el Sol apareció una cruz rodeada por la frase: “Con este signo vencerás”. Esa misma noche soñó con Jesucristo quien le hizo comprender que con ese signo vencería en sus batallas. Era el símbolo de los cristianos, tan perseguidos en el Imperio.La Cruz, dice el Papa, “quiere decir que nosotros somos redimidos con la Cruz del Señor”, e hizo un llamado a los fieles a contemplar “devotamente la imagen del crucifijo, porque no es un adorno más para llevar, sino el símbolo de la fe cristiana, es el símbolo de Jesús, muerto y resucitado por nosotros”. Así, cada vez que veamos una cruz, hemos de ver en ella el inmenso amor de Dios por nosotros y agradecérselo.