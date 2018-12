Para entender a López Obrador

Las teorías de la conspiración siempre ayudan al culpable. Florestán.

Desde el segundo tercio de la campaña, cuando se enfilaba el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, empecé a escuchar voces que decían que iba a cambiar, que eran discursos de campaña y otras parecidas en un ejercicio de negación.

Y hoy, tienen que aceptar, si es que no quieren entender, que no va a cambiar como presidente.

Que si bien eran discursos de campaña, eran anuncios de políticas públicas y aunque no tuvieran sentido, él se lo está dando.

Lo que puedo decir es que sí, que López Obrador ha engañado, pero con la verdad y sobre todo a aquellos que no sabían qué y siguen sin saberlo.

Durante la campaña dijo una y mil veces que ganaría y que la tercera era la vencida, y ganó como no se había visto en el México democrático; que no habría aeropuerto de Texcoco y no lo habrá; que sería en la base aérea militar de Santa Lucía, y así lo confirmó el sábado; que terminaría con las pensiones de los expresidentes, y ya las canceló; que no se subiría al avión presidencial y lo vendería, y no se subió y ya la mandó vender; que desaparecería el Estado Mayor Presidencial, y dejó de existir el 30 de noviembre; que no viviría en Los Pinos que convertiría en un centro cultural, y no se mudó y Los Pinos que ya abrió como espacio público; que su residencia sería Palacio Nacional, y ahí se instalará; que recortaría los sueldos de la alta burocracia, y los rebajó a la mitad; que habría revocación de mandato y lo habrá en las intermedias; que había que ir acostumbrándonos a las consultas, y ya se fue por dos encuestas, además modificar la Constitución para que sean anuales y con menos requisitos; que haría las refinerías, y pronto inician con la de Tabasco.

En fin, la lista es mucho más larga.

Pero cuando algunos que conozco me dicen que López Obrador les mintió, les digo que solo engañó a los que quisieron engañarse, buscando asirse solo a la parte que querían interpretar a su medida o a la de sus deseos.

Y hoy va el día cinco.

RETALES

1.- BOMBA.- Todo indica que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay una mayoría que aprueba el proyecto del magistrado José Luis Vargas, que va por la anulación de la elección de gobernador, la renuncia de todos los integrantes de la OPLE y la organización de las extraordinarias a cargo del INE;

2. PUÑADO.- Cuando me hablan de la fuerza del PAN en la CDMX, siempre cito a Carlos Castillo: en Mérida hay más panistas que aquí. Y sigue vigente. ¡Siete mil votos eligieron al presidente capitalino de ese partido!; y

3. RELEVO.- En el Consejo Coordinador Empresarial había una corriente que buscaba el relevo de Juan Pablo Castañón antes del nuevo gobierno, y no pudo. Querían una voz fuerte y desde Monterrey llegó el endoso de Carlos Salazar. A ver si es el que necesita el CCE en esta 4-T.

Nos vemos mañana, pero en privado.