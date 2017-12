Para fiestas en grande no hay como el Larry

Aparte de lo leído en las crónicas deportivas, hemos recibido muy buenos comentarios en torno a la magna fiesta inaugural, que organizaron de manera conjunta el Imdec y la Afoesac para dar paso a la temporada oficial 2017-2018 del futbol de Culiacán.Se trató de un verdadero jolgorio en la cancha sintética del Parque Culiacán 87, al estilo como suele organizarlos Carlos Lara, actual titular de la Asociación Estatal de Futbol, y en la que estuvieron presentes decenas de jugadores infantiles y juveniles acompañados por sus padres de familias.El colofón de la ceremonia inaugural se rubricó con una lluvia de fuegos artificiales que iluminaron la noche del pasado jueves.Por cierto, cabe aclarar que la fiesta futbolera no era solamente para las ligas infantiles y juveniles, porque tenemos conocimiento que el máximo organismo giró la invitación a todas las ligas municipales de Culiacán para que se integrarán al acto, el que finalmente resultó todo un éxito.. La integración en solo un circuito de los torneos de futbol femenil Liga Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito nos pareció que fue una medida muy acertada a la que llegaron sus cabecillas Martín Velázquez y Gonzalo “Chino” Pérez.El objetivo de esta unión es la de darle más fortaleza a esta disciplina, que con la llegada del profesionalismo ha venido a motivar más a las niñas y jóvenes para que practiquen el deporte de las patadas.En efecto, ya que la posibilidad que se abrió para todas con la Liga MX de convertirse en una jugadora profesional es un atractivo que no se debe dejar pasar y menos cuando hay espacio disponible para todas las interesadas.En el caso particular del circuito de la SSPyTM, en días pasados un equipo recibió dotación de uniformes de parte de Marco Rodríguez, gerente de mercadotecnia de Caja Popular Mexicana, firma que para el próximo año tiene pensado apoyar más fuertemente a la Liga.También nos comentaba el incansable promotor Gonzalo “Chino” Pérez que están contando con el apoyo de Convicción Inmobiliaria por medio del conocido futbolista Carlos Ruiz, quien les patrocinará unos equipos y al torneo navideño que se jugará del 26 al 30 de diciembre.Es la que recibió en días pasados en un solemne acto, nuestro excelente amigo Francisco Padilla Beltrán, hermano del gran porterazo Raymundo “Chachazo” Padilla. El reconocimiento se lo brindó el Instituto Sinaloense de Cultura, gracias a los 40 años de trabajo realizado por el Fransuá Padilla en la investigación histórica. Una labor que nunca dejará de realizar hasta que Dios le preste vida a Francisco, quien así lo expresó de manera emocionada tras recibir su placa y premio en efectivo. Mis respetos para ti y tu familia.