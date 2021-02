Para las solteras con amor

Día del Amor y la Amistad, el día del año que pega más que cualquier domingo de vacío para cualquier soltera.

Los emparejados derrochan miel, gastan dinero en cenas románticas, flores, chocolates, peluches, (inserta aquí cualquier otra tradicional cursilería), etcétera.

Por el otro lado, las solteras nos volvemos unas grinch del amor en pareja, y a veces, ACEPTÉMOSLO, sí es por envidiosas. Pero para este día envuelto en mercadotecnia y corazones rojos hay que celebrar el amor.

Y, solteras, no todo es amor en pareja. A continuación escribiré de dos amores y de la mejor manera de disfrutarlos este 14 de febrero.

‘EL AMOR DE LXS AMIGXS’. Si estás en una situación como yo, no todos tus ‘amigxs’ están ‘emparejadxs,‘ y sí existe tal cosa como Galentines Day. Dense el día para festejar la amistad que sabemos que a veces cuesta mantener. Nada como tu gente, los que te quieren en las buenas y en los “amiga, date cuenta”. Una excusa más para verse, chorchear y… si van a ser el grinch del Día de San Valentín, al menos serlo todos juntos, con chisme, risas y comida de por medio. Y… most importantly, SELF LOVE.

El lado positivo de no tener pareja es que te lo puedes gastar en ti. Así que, date el gusto: cómprate la crema cara, invierte en un rodillo de cuarzo, hazte un masaje, un manicura, rompe la dieta con un postre que te encanta o cualquier cosa que se te antoje (que te haga bien). Al final de cuentas la relación más larga de tu vida va a ser contigo, consiéntete. A veces damos tanto amor a los demás que se nos olvida darnos a nosotros.

Así que solteras, el 14 de febrero TAMBIÉN ES TUYO y el amor hay que tomarlo de cualquier manera que se manifieste, ya sea con una megarrutina de skincare o con un vinito entre amigos.

Tómalo y compártelo, el San Valentín exclusivo de parejas se quedó en la década pasada, así que cierro con la frase de un gran reguetonero “Estar soltera está de moda”, OWN IT. Yours truly.

Ana en Rose.