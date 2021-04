Para los que toman el riesgo

Riesgo, una palabra que se presenta constantemente en nuestras vidas y que muchas de las veces nos dan algo de miedito

En estas últimas semanas creo ha sido lo que más he escuchado: riesgo, pero sobre todo capital de riesgo (lo cual obviamente me dio curiosidad).

No soy ninguna financiera ni nada por el estilo y a decir verdad, si me hubieran preguntado ¿qué es el capital de riesgo? hace unas semanas probablemente no te sabría contestar.

Repito, no soy financiera, por ende trataré de explicarlo de la manera más fácil posible. En pocas palabras es una forma de financiamiento donde alguien (un inversionista) se la juega por la idea de alguien más por el simple hecho de ver potencial. El riesgo de esto puede ser muy alto. Si la idea gana, el inversionista gana. Si la idea pierde, el inversionista sabe el riesgo que tomó y simplemente se aprende.

Con esto, me he dado cuenta que toda nuestra vida nosotros la jugamos de los dos roles, el de los inversionistas, como el de los emprendedores. Claro, no siempre es un intercambio monetario, pero sí, por ejemplo, en las relaciones.

Cuando conocemos a alguien que nos gusta hay un riesgo que tomamos ¿se convertirá en algo? No sabemos. Capaz funciona y perdura, capaz “pierden” diría mi tía Claudia. Hay un riesgo, pero aun así decidimos tomarlo porque hay una oportunidad de despegar. Con esto tampoco me refiero a que cada idea que se presente valga completamente la pena... De ser así muchos inversionistas ya no fueran inversionistas por perder bastante dinero en casos fallidos. Por eso, a pesar de que sí es un poco de un tiro al aire, hay que pensar bien ¿a quién le estamos apostando? Y de no ser así que sumen, es mejor que no resten.

En fin, se dice por ahí que a cuentas claras, amistades largas. Por eso les invito a ver sus cuentas, más que las financieras (que son muy importantes), las de las personas a las que les empeñamos las ganas, a los que les vemos el potencial, y también abrir los ojos hacia la gente que está invirtiendo en nosotros ganas, atención, amor y cariño. Estoy segura de que muchos valemos la pena el riesgo.

Ana en Rose.