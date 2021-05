Para mi mamá: Más que una mamá la juegas de todo y hasta de superheroína

Feliz domingo a todos, pero más a todas las mamás, que aunque sabemos que el festejo en grande es hasta mañana, nunca está demás adelantar la felicitación.

Sabemos que las mujeres somos mayoría y aquel que no es mujer provino de una. Por eso es clarísimo que de los días más relevantes del año es aquel al que festejamos a esa persona que nos dio la vida.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Sé que más que nada es un privilegio poder decirle a mi mamá lo mucho que la quiero en el momento que quiero, y aprovechando este espacio que me regalan no me queda más que hacer público mi sentir, así que, mamá, esta es para ti.

Leer más: Un adelanto del Día de las Madres

Pudiera decir que más que una mamá la juegas de todo, de hermana, de mejor amiga y hasta de superheroína. Eres esa persona que siempre tiene los mejores tips, me presta su ropa y me dices la verdad cuando algo no te parece.

Sé que por más consejos que se pueden dar, no hay manual para ser lo que eres. Y aunque al principio, creo que sentías que tenías una muñeca de tamaño real que sí lloraba y respiraba, has sabido ser perfectamente lo que necesito siempre.

Sé que por ser la mayor hay muchos niveles que seguimos desbloqueando, pero me hace muy feliz saber que estamos en esto juntas.

Aunque yo no soy mamá todavía, domino perfecto que serlo es toda una profesión, es esa chamba que no paga con dinero, sino con cariños (y eso también a veces se nos olvida dar) y a pesar de todo siempre das lo mejor de ti (hasta con la carrilla de bruja del 71).

Pero sobre todo, mamá me has enseñado a ser auténticamente yo, y serlo siempre al cien por ciento. Aunque todavía no entiendo de dónde sacas tantas energías, sé que el amor a nosotros, a mi papá y a la gente que nos rodea es el motor que tienes para seguir compartiendo tu bella actitud.

Leer más: La conciencia y las madres

Termino diciéndote, mamá, sé que no eres perfecta... al final de cuentas nadie lo es, pero sí eres invencible. Espero que cuando sea mi tiempo, acercarme por lo menos tantito a lo tan fregona que siempre has sido tú.

Feliz día, mamá, y a todas las mamás que como la mía son verdaderamente lo máximo: #QuedateEnCasa.

«Feliz día, mamá, y a todas las mamás que como la mía son verdaderamente lo máximo»