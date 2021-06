Para mi papá : Se dice que el primer amor de una hija es el que se le tiene a su papá

Este domingo muy especial de verano quiero dedicarle mi espacio a mi papá, al mismo tiempo que quiero invitarlos a todos los que puedan a apapachar a los suyos. Porque por si se les había olvidado, hoy es el mero mero Día del Padre.

Se dice que el primer amor de una hija es el que se le tiene a su papá, y sin querer llegar a algún complejo de Edipo o psicológico, la realidad es que sí siento que una gran figura de padre es de las mejores bendiciones que se puede tener.

Así que papá, agradezco infinitamente que me hayas tocado tú.

Primero que nada por enseñarme cómo es el amor de verdad; el trato que desde que nací he visto con mi mamá es el tipo de historias reales de amor que se deben admirar, cómo los dos se echan porras en todo y el verdadero compañerismo que tienen es algo tan bonito de ser parte… Tan bonito que puedo decir que dejan la vara muy alta para cualquier relación (a la que espero algún día llegar).

También de lo trabajador que eres, sobre todo en disposición a los demás. Creo que al día de hoy no queda duda alguna de la gran persona que eres. De primera mano he visto el esfuerzo que haces día a día por hacer del estado y el país un lugar mejor para todos. Vivirlo contigo en esta última campaña (que puedo decir que literalmente fue de risas, mucho sudor y lágrimas), me ha dejado todavía con más admiración hacia ti. La disposición, las ganas y tu temple es algo que nos has enseñado a mis hermanos y a mí con acciones que, espero, sigan dándonos lecciones toda la vida.

Por último, y creo que es de lo más importantes, es cómo nos has enseñado a saber perder. A dar la cara, a aceptar los errores y las derrotas; a veces puede parecer una lección difícil, y a decir verdad requiere de mucho carácter. Es el mayor mérito saber levantarse y encontrar los aprendizajes de las malas rachas y la manera de convertirlos en un canal para algo mejor.

En fin, papá, ojalá seas eterno, y todo lo que me demuestras y enseñas vivirá siempre en mi mente y corazón, así que hoy en tu día te doy las gracias y te regalo este escrito para decirte lo mucho que te quiero.

Con mucho amor, tu sky full of stars,

Ana en Rose..

