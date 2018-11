Para muestra...El alcalde de Mazatlán, el morenista Luis Guillermo Benítez Torres, se erigió ayer como un ejemplo a seguir. En la inauguración del CPXMZT Talks, organizado por la Coparmex en el Centro de Convenciones para promover la innovación y el emprendimiento entre los jóvenes mazatlecos, el munícipe dijo que él era un ejemplo de que los sueños se hacen realidad. Mencionó que hace un año pocos le daban probabilidades de llegar a la alcaldía, y hoy ya dirige al municipio. A ello habría que añadirle que lo hace con polémicas diarias que generan diversas reacciones, desde la aprobación hasta la condena contundente.

Expectativa. El gobernador del estado Quirino Ordaz Coppel anunció que viajará a la toma de protesta que como presidente de la República rendirá Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. A ello le agregó que a Sinaloa le irá bien el siguiente gobierno, pues ya han planteado proyectos prioritarios que el inminente presidente de la República ha visto bien. Habrá que ver si la expectativa se cumple.

En espera. Ha pasado una semana desde el zafarrancho ocurrido en el Congreso del Estado, cuando se canceló el foro y la mesa de análisis sobre la reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y Édgar Augusto González Zataráin, diputado local del Partido de la Revolución Democrática, organizador de este evento, sigue en espera de que el área de seguridad del Palacio Legislativo le entregue los videos del recinto para tener las pruebas de que fue amenazado por el exlegislador del Partido Sinaloense Gene René Bojórquez Ruiz, quien, por cierto, lo exhibió en un video por redes sociales cuando lo agredió y le tiró y le pateó el teléfono celular. Por ahora, los jubilados de la UAS no se han puesto de acuerdo para definir una nueva fecha para el foro, y el perredista dejó en claro que, si lo vuelven a invitar, acudirá para escuchar las propuestas de los universitarios, aunque la reforma a la ley orgánica no está en la agenda del Congreso del Estado.

Retraso. El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Jorge Villalobos Seáñez, agarró parejo al criticar al presidente de la República saliente y entrante, ya que reprobó a Enrique Peña Nieto, al asegurar que dejará un país vulnerable en temas económicos y de seguridad, por lo que está reprobado en su gobierno; mientras que, con Andrés Manuel López Obrador, dijo que el día de mañana será el verdadero cambio de horario debido a que se “retrocederá 40 años en el tiempo”, por lo cual está muy preocupado debido a que “vamos a retrotraer en el tiempo muchas décadas, no solamente de autoritarismo y conveniencia”. Hoy es el último día del periodo constitucional de Peña Nieto, que mañana entregará el poder presidencial a López Obrador.

Sin ley seca. Y hablando del cambio de poderes en la Presidencia de la República, quienes están muy contentos son los restauranteros y los propietarios de bares y antros porque no habrá ley seca este sábado debido a que el Gobierno del Estado ha determinado no instaurarla para no dañar la economía del estado en un sector tan importante como lo es el de restaurantes, bares y otros.