¿Para qué cerrar ciclos?

Recientemente en un módulo que tuve del Doctorado en Psicoterapia, se nos cuestionó sobre algo que sin duda alguna le dio lógica a muchas situaciones de la vida cotidiana, reflexionando sobre el porqué es necesario cerrar ciclos en nuestras vidas o desde mi perspectiva modificaría esa pregunta, cuestionando con un ¿Para qué en necesario cerrar ciclos?

Escuchando muchas veces desde el porqué, respuestas como… porque quiero, porque me duele, porque estoy sufriendo, porque quiero olvidar, porque no se lo merece, porque me dejó y tantas otras que se vuelven egoístas o autoagresivas.

Es necesario comprender que durante el caminar de la vida como sociedad se ha creado el estigma de tener que concluir ciclos, como si ello implicará colocar el punto final a una historia y empezar de cero en una nueva etapa. Sobre todo cuando se trata de despedir a una persona que ya no está físicamente en este mundo o al terminar una relación de pareja o amistad.

Al entenderlo de esta manera, la persona se siente obligada a enfrentar un sufrimiento constante desde la perspectiva en la que se enfoca la situación, añorando todos aquellos momentos, acciones o palabras que ya no se tendrán, lastimándose día con día por querer desprenderse por completo de todo aquello que dejo esa relación o dejar de “sufrir”; en otros casos se presenta la tendencia a repetir patrones con otras personas que solo les lleva a revivir de manera constante todo aquello que lastima.

No es fácil enfrentar procesos así, requiriendo la mayoría de las veces un acompañamiento profesional para lograr encontrarse consigo mismo y aprendiendo que de cada experiencia de vida, así sea la más dolorosa, se puede llegar a rescatar un aprendizaje y un crecimiento personal.

Entendiendo que cerrar ciclos pudiera originar una especie de bloqueo emocional si lo que se busca es solo olvidar o alejarse por completo de esa realidad que duele. En cambio, cuando se da la oportunidad de entender para qué se tuvo que vivir dicho momento desde una perspectiva o lupa positiva, se lograr aprender, reestructurar y apropiarse de una estabilidad emocional que le permitirá ser feliz con lo que se tiene o ha vivido.

Esto no quiere decir que se deba llegar a un nivel de conformismo o sumisión ante las dificultades que la vida misma o la relaciones le hayan dejado, porque de ser así no habría un crecimiento personal ante la experiencia vivida; al contrario, se trata de aprender a enfrentar las adversidades de la vida, reencontrarse a sí mismo con todas esas áreas de oportunidad que se tendrán que trabajar, logrando engrandecerse como persona y buscando alternativas positivas a un nuevo estilo de vida saludable.

Momentos… Tengan presente que la vida misma les podrá brindar momentos que parecieran totalmente oscuros, pero desde la física estos no existen, solo son ausencia de luz. Recuerden, entonces, que siempre existirá una luz en el interior de cada uno de ustedes, ante cualquier adversidad.