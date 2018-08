Para recordar

La gran figura que fue Héctor Espino se manifiesta también con 19 temporadas bateando sobre .300 en la LMB. Un auténtico récord de consistencia. Sucedió entre 1962 y 1980. Como también se recuerda que Cornelio García tiene la marca de 16 temporadas consecutivas bateando sobre los .300, de 1991 a 2006.= = = = = =Mucha felicidad en las filas de los Charros de Jalisco por la trayectoria de Japhet Amador en el beisbol japonés, ya arribó a los 20 cuadrangulares pensando en lo que hará en cuanto regrese a las filas del equipo. Armando Navarro, Ray Padilla y Roberto Castellón hacen planes con él para la próxima temporada de la LMP.En tanto que los Piratas de Campeche anunciaron que Rómulo Martínez toma el mando del equipo en calidad de interino. No hablan de quién podría ser el sucesor de Daniel Fernández, quien por lo pronto queda libre y a disposición.Sorprendí un poco a los estimados amigos que dominan el mundo del beisbol en las redes sociales, recordando pasajes de la historia como las figuras que fueron Alfredo Ortiz y Ramón Arano, aparte de Domingo Cruz. Lo seguiré haciendo en cuanto se pueda, con mucho gusto. No hay duda de que les gusta el recuerdo de esas figuras que estuvieron en primer plano en otras épocas.De acuerdo con que Roberto Osuna salió ganando al salir de unos Azulejos de Toronto ya descartados para jugar ahora con los Astros de Houston que es uno de los mejores equipos del momento en las Ligas Mayores. Pero eso no impide decirle que su falta es reprochable, que debe mejorar su conducta y continuar su carrera que estaba siendo formidable. Pitcher con mucho talento como cerrador. Ni quien lo dude.Con eso de que los patos les están tirando a las escopetas en la LMB poco se puede mencionar de la consistencia, posiblemente los Acereros de Monclova y los Bravos de León podrían presumir de un ritmo más parejo. Los peores equipos de las dos divisiones se encuentran a cuatro juegos de los lugares de clasificación. De todo esto se puede decir, viendo el vaso medio vacío que perdieron el ritmo ganador los de arriba o medio lleno que los de abajo han reaccionado para verse en la pelea.Los Saraperos de Saltillo tienen juegos muy importantes, desde anoche que iniciaron serie ante los Generales de Durango en casa, de ellos depende que la gente vuelva a las buenas entradas en el Francisco I. Madero. Después de jugar ante Durango vendrán a visitarlos los Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey. Ahí se verá si lo que relumbra es oro. Es momento de aprovechar a cuanto rival se ponga enfrente.Podría decirse de otros equipos que están metidos en la pelea y tienen juegos pendientes contra equipos a vencer. Sin duda alguna que es hora de apretar clavijas.