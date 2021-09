Muy buenos días

Aunque no lo solicites, durante tu estancia en Villa Indecisión recibirás muchísimos consejos y opiniones. Lo harán tanto los que nunca viajaron como los que un día decidieron regresar sin haber alcanzado el objetivo. ¡Escúchales! De todas las experiencias vitales se puede aprender algo, pero no te dejes influenciar por esas historias y menos por sus consejos. Mantente firme en tu propósito. Para ser feliz no necesitas la aprobación de nadie. Si te gusta lo que haces, ¿tupirás opiniones? Lucha por ello. Pásala bien. Que tengas un excelente día. Y mucho cuidado con la Villa Indecisión.