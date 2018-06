Para sustos no gana. Vaya susto el que tuvo el candidato de la coalición Por Sinaloa al Frente para la presidencia municipal de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez. Resulta que por la madrugada del domingo la camioneta en la que viajaba chocó y con una patrulla de la Policía. Durante el hecho no hubo lesionados; sin embargo, la noticia trascendió a través de las redes sociales y se acusó al aspirante de ir en estado alcoholizado. El caso rápidamente generó polémica a tal grado que el Gobierno del Estado tuvo que emitir un comunicado en el que aseguraba que a la camioneta del panista se le realizó una inspección y no se le encontraron indicios de bebidas embriagantes. Por la tarde, Pineda Domínguez encabezó un cierre de campaña apoyado por sus compañeros de fórmula y un nutrido elenco de músicos de la talla del cantautor Horacio Palencia. El evento, obviamente, estuvo a reventar.

Que aclare el porqué. Ahora quienes están en el ojo del huracán son Karla Peraza, presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, y Guillermo Torres Chinchillas, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa. El problema no es para menos, ya que personas que conocen al servidor público denunciaron que este está haciendo negocios con Karla Peraza. De acuerdo con denunciantes, Torres Chinchillas ha aprovechado el proceso electoral para rentar una de sus propiedades al IEES. Ahora hay quienes piensan que por esto el Tribunal Electoral no ha fallado en ningún caso contra el IEES, y con ello los más afectados han sido los ciudadano. Por este motivo, el presidente municipal del PAN, Adolfo Beltrán Corrales, cree que lo más correcto es que Torres Chinchillas renuncie al cargo. Falta ver cómo los involucrados aclaran este caso.

Descuidan lo elemental. En Mazatlán, las autoridades municipales parecen estar descuidado lo más elemental en temporadas de lluvias. Los drenes y los canales pluviales siguen sucios y algunos llenos de desechos como llantas y hasta restos de electrodomésticos. La situación aumenta los riesgos de inundaciones en esa ciudad donde la menor de las precipitaciones suelen generar emergencias. ¿Sabrá el alcalde de la situación que pone en riesgo de seguridad a la población?

Sin propuestas. Las campañas terminan este miércoles y podría decirse ya que uno de los sectores más ignorados por los candidatos fueron las miles de familias desplazadas por la violencia en la entidad. ¿Recuerda si alguno de los candidatos a las diputaciones federales o senadurías hizo alguna propuesta para solucionar el problema humanitario de este sector? Nosotros no.

Sigue sin mejorar la atención. Es mentira que en los interiores de los penales se estén cambiando las cosas como semanas atrás lo presumiera Juan Carlos Campos, director de Prevención y Readaptación Social, denunció personal. Esto porque siguen el autogobierno, los privilegios entre los reos, así como el mal estado en algunos de los edificios, como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe sobre las visitas a los penales de Sinaloa en donde resultaron reprobados. Hay quienes consideran como injusto que mientras áreas tan sensibles como la cocina sigan en malas condiciones, se están construyendo módulos de lujo. Además, hay quejas contra el director del penal, quien quiere traer al personal como si fueran soldados, y eso no está funcionando.