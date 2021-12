Parece que al director de Salud Municipal de Ahome “le vale” si se cumplen o no las medidas en contra el coronavirus

audima

El endoso. El resultado del operativo de seguridad de Navidad fue desfavorable en Ahome por los muertos en accidente y homicidios que se presentaron. A eso se le suma los lesionados por pirotecnia. Sin embargo, para el alcalde Gerardo Vargas Landeros el resultado fue positivo pese a que el saldo no fue blanco. Algunos señalan que para aligerar la responsabilidad de su gobierno, Vargas Landeros acusó de intransigentes a los padres y adultos de los incidentes por pirotecnia. Puso a salvo a los de Protección Civil, que no fueron capaces de cortar la línea de venta de este producto. En conferencia de prensa, el alcalde anunció que por todo esto se tomarán medidas más drásticas para lo de Fin de Año. Dicen que si no dieron con bola con la pirotecnia en Navidad, menos con los balazos como despiden y reciben el año algunos. Ya se sabrá.

Omisión. El director de Salud Municipal en Ahome, Ramón López Félix, anda en otro mundo. Por lo que está ocurriendo en la ciudad y sindicaturas, parece que “le vale” de si se cumplen o no las medidas de prevención del coronavirus. Estas son letra muerta en todas partes pese a que la amenaza de una nueva oleada está latente y más con la nueva variante ómicron que ya está en Sinaloa. Cuando las críticas arrecian por la omisión en que están incurriendo, dicen que van a actuar. Por ejemplo, López Félix aseguró que va a platicar con el líder de los comerciantes del tianguis dominical para retomar las medidas. Con que hiciera eso muchos se dan por pagados.

Los trapitos al sol. Los operadores del excandidato priista a la alcaldía de Ahome Marco Antonio Osuna Moreno se pusieron a la contraofensiva tras que el senador Mario Zamora Gastélum bajó de la nube en que andaba de que no va a ser presidente estatal del PRI. Y es que a Osuna Moreno le echan en cara que “se entregó al alcalde Gerardo Vargas Landeros tras la elección”, factor que influyó para que ni siquiera se le tomara en cuenta para la renovación de la dirigencia del tricolor en la entidad. Sin embargo, los “Todo Terreno”, la gente de Osuna Moreno, ya la reviraron de que los operadores de Zamora Gastélum están integrados al gobierno de Vargas Landeros. Mencionan el caso de Marcos Enrique López Ramírez, quien está en la Secretaría de Bienestar, de donde opera la zona rural. Se están sacando los trapitos al sol.

Desbandada. El grupo de panistas de Ahome que apoya a la excandidata a la presidencia del PAN en Sinaloa Verónica Montaño analiza seguir o no los mismos pasos del diputado local Adolfo Beltrán, quien fue privado de su libertad en su propio domicilio por un grupo armado el día de las elecciones internas en el partido. Y es que Beltrán renunció ayer al blanquiazul, del que era dirigente en Culiacán. Muchos justifican la decisión por la actitud calificada de “decepcionante” de la dirigencia nacional ante lo que pasó. Los panistas ahomenses están a lo que diga Montaño. Se vayan o no, el PAN va a quedar disminuido. Según algunos, Roxana Rubio, la virtual presidenta del blanquiazul en la entidad, lo va a acabar de enterrar.

El servicio. Sin hacer mucho aspaviento como otros, el regidor de Movimiento Ciudadano en Ahome, José Ángel Camacho, hace su labor social. Pinta para que siga los pasos de su padre, el excandidato a la alcaldía Miguel Ángel Camacho. Y es que previo a Navidad llevó el apoyo a varios sectores, incluido a los niños de la iglesia Juan Pablo II, quienes fueron acompañados de sus padres, que vieron bien el gesto del regidor. Está bien esto, pero dicen que le hace falta que “atore bola” en las sesiones de Cabildo en temas controversiales, como en el caso de la basura, el cambio de color de las patrullas y otros más.