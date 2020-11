Parece que la auditoría a la Japama va a quedar en nada

En nada. Todo indica que la auditoría en la Junta de Agua Potable y Alcantarilla del Municipio de Ahome que realizó el exdirector de Ingresos de la comuna, Sergio Leyva, va a quedar en nada. Hace dos semanas, el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reveló que el resultado de la revisión financiera y operativa de la paramunicipal arrojó un desfalco de 91 millones de pesos. Pintó una situación catastrófica en el manejo de los recursos, de la que se lavó las manos culpando a sus funcionarios, algunos ya destituidos. El resultado de la auditoría la entregó a los consejeros de la Japama en una sesión en donde se acordó que le darían 10 días al gerente general, Guillermo Blake, para que responda a las observaciones hechas. Al vencerse el término, Blake citó ayer a conferencia de prensa junto con el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix. Lo hizo para dar a conocer que lleva un avance del 70 por ciento de solventación de las observaciones y que le pidió a Castro Félix una prórroga de cinco días más para entregarle el resto, lo que este aceptó. Así, el desfalco millonario que señaló Chapman parece que se va a esfumar, que fue más para el impacto mediático y justificar el pago excesivo a Sergio Leyva por la auditoría.



Desdén. Lo que a muchos no les cuadra es el hecho de que Blake haya pedido una prórroga para dar respuesta a las observaciones al titular del Órgano Interno de Control y no al Consejo de Administración de la paramunicipal, que es el que le había dado el plazo de 10 días. Esto pasa cuando hay consejeros que empezaron a presionar para que citara a otra reunión con el fin conocer su respuesta, cumpliendo con el acuerdo de la sesión pasada. En lugar de hacer esto, Blake optó por otro camino, desdeñando a los consejeros. Incluso, algunos observan que el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, se está prestando al show. Sin embargo, esto ya no sorprende porque su entreguismo al alcalde Chapman se dio desde el inicio de la Administración.



Manos a la obra. Ahora sin el cargo de secretario de Pesca estatal, Sergio Torres vino a reunirse con el exdiputado local panista Miguel Ángel Camacho y su gente. Esto es parte de su movilización para buscar la gubernatura. Lo que no se entiende es que le saque la vuelta para revelar con qué partido lo hará, así como Camacho que no se va del Partido Acción Nacional, cuando es público que trabaja para ser candidato a la alcaldía por la vía que postule a Torres.



En el tricolor. A una semana de su mensaje que provocó controversia dentro y fuera del priismo, el director del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, Álvaro Ruelas Echave, salió al paso de cualquier versión que lo ubique fuera del PRI y con otro partido en el 2021. Y es que tras el Foro de Participación Ciudadana, a Ruelas Echave lo han querido descarrilar en su aspiración por la alcaldía de Ahome. Al regresar a la ciudad, sentenció que no se va del PRI y que pertenece al equipo del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Es más, sostuvo que él va a seguir con Ordaz Coppel como este lo determine, ya sea como funcionario o “en cualquier otra situación”.



La decisión. Por su parte, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, afirmó ayer que es “priista puro”, vía por la que quiere ser candidato a la alcaldía de Ahome. Sin embargo, va a esperar las reglas y los tiempos del PRI para tomar una determinación. En realidad, va a esperar la decisión del gobernador Quirino Ordaz Coppel. Al reunirse con los integrantes de una organización de periodistas, Antelo Esper sostuvo que no le interesan las ofertas de otros partidos políticos para ser candidato en el 2021. El exdiputado federal aseguró que en el priismo hay unidad, aunque algunos perciban lo contrario.