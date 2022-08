Parlamento Juvenil por México

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla: el día de ayer se llevó a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados el Parlamento Juvenil organizado por la Red Juvenil por México. Tuve el honor de participar como diputado juvenil del Grupo Parlamentario del PAN. Fue muy grato el dialogar con jóvenes como yo con interés en la política, se demostró que las nuevas generaciones comprendemos la raíz etimológica de la palabra Parlamento, el diálogo. Eso fue lo que sobró, fue un espacio donde se nos brindó la oportunidad de llegar a acuerdos, iniciativas que se aprobaron con los votos de legisladores de múltiples bancadas: PAN, PRI, PRD, Morena, MC, PVEM y PT votaron a favor de los jóvenes, mujeres, sector salud, comunidad LGBT, etc. Siendo el fin último, en todo momento, el bien de nuestro país.

Estos ejercicios corroboran que la juventud está presente, es el cambio y es capaz de legislar. Vivo con la ilusión de que los actuales legisladores atestiguaran este ejercicio ciudadano, confirmaran que se debe construir más allá de diferencias ideológicas. Dialoguemos, señores. México es más grande que cualquier disputa partidista, conflicto personal o fobias sin sustento.

El evento del día de ayer representó el fin de un proyecto que conllevó semanas de trabajo, días de reuniones, investigación, redacción, etc. Así, tuve la oportunidad de participar en la redacción de una iniciativa en materia electoral, que busca la inclusión de ocho candidatos con una edad entre 21 y 29 años, en la lista nominal de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional de cada uno de los partidos políticos en las cinco circunscripciones electorales.

Si bien considero que las cuotas no son el mecanismo más efectivo para resolver de fondo los problemas que se pretenden atacar, sí las veo como una medida transitiva en cuanto se alcance un nivel cultural que permita mantener la representación de cada uno de los grupos que se pretende su inclusión.

Como último, muchas de las iniciativas aprobadas por el pleno serán presentadas a los distintos Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados para su posible presentación como iniciativa formal, con lo que esperamos contribuir al desarrollo de un México y una sociedad mejor.