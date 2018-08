Paro latente. La protesta que han mantenido en Culiacán los trabajadores del sector de la salud por la falta de pagos salariales y prestaciones, está a punto de extenderse a toda la entidad. El delegado sindical del sector de la salud, Guillermo Delgado Estrada, estaría hoy en Mazatlán para anunciar un próximo paro laboral, pero la reunión que se había preparado con los medios de comunicación se suspendió. La relación con el Gobierno del Estado es tensa, y es que la lucha de los trabajadores de Salud se remonta a varios años atrás, en la que se les ha incumplido sus pagos, y nada duele más cuando se afecta la economía de las familias.

Se va el Invies, pero se queda el rezago en vivienda. Finalmente, ayer se publicó en el Periódico Oficial del Estado (POE) el decreto con el que entra en vigor la Ley de Vivienda del Estado de Sinaloa. Con esto también se va el Invies; sin embargo, parece que todo seguirá igual. Se crea la Comisión de Vivienda del Estado, y estará a cargo del actual director del Invies, Salvador Reynosa Garzón, pero parece que los problemas en rezagos de casa seguirán. La comisión aún no se forma, y ya tiene un rezago de 62 mil viviendas, herencia que le deja el Invies, y que se fue acumulando durante sus 35 años de vida. Se va el Invies por inoperante, justificaron los legisladores el pasado 24 de julio cuando aprobaron la Ley de Vivienda que fue publicada ayer y entra en vigor hoy, pero no queda muy claro por qué ahora las cosas serán diferentes. Solo habrá que darle tiempo al tiempo para tener la respuesta.

Revisión. El Ayuntamiento de Mazatlán inició ayer una investigación para dar con los responsables de la destrucción de las plumas instaladas en la avenida Peche Rice, la cual costó 3.4 millones de pesos y previene el paso del tren. En la zona hay cámaras del C4 y se cree que muy pronto puedan dar con el o los sujetos que destruyeron el dispositivo. La destrucción generó indignación entre los mazatlecos, pues en el lugar se han tenido al menos cuatro accidentes viales con el tren por la falta de señalamientos.

La moneda sigue en el aire. Ya se está acabando el tiempo en el que aumentan el pasaje del transporte público, y aún no se sabe si se incrementará un peso a la tarifa, como lo vienen solicitando los concesionarios. Esto mantiene nerviosos a muchos ciudadanos, cuyo salario no les alcanza casi para comer, y el incremento al transporte sería un golpe muy fuerte a sus bolsillos. Personas de Vialidad y Transportes aseguran que el incremento puede darse de un momento a otro, pero como se está solicitando que se le aumente a la tarifa de los estudiantes, esperan que sea antes del 20 cuando se apruebe. Por lo pronto, no hay nada.

Sigue la inconsciencia. Por suerte, las copiosas lluvias que cayeron la tarde noche del pasado martes no causaron pérdidas humanas, pero sí dejaron en evidencia que, pese a las campañas realizadas por el gobierno municipal y estatal, hay ciudadanía que no entiende y sigue tirando una gran cantidad de basura en las calles. Esto porque, aunque se ha informado una y otra vez que las inundaciones no son tanto por la capacidad de los drenajes y todo se debe a la gran acumulación de basura en las calles, la gente sigue haciendo caso omiso, aunque su vida esté en riesgo. Lo que hace falta es que se apliquen sanciones fuertes para quienes tiren basura, a ver si pegándoles en el bolsillo dejan de hacerlo.