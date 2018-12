Parque Central, con su museo y acuario, cambiará la historia de Mazatlán

Lo que viene. El Parque Central cambiará todo para Mazatlán. No solo se trata de un nuevo acuario. También está contemplado un museo que, a decir de los que saben, está planeado para ser uno de los mejores del mundo. El empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly habló del tema. Un proyecto ambicioso que abrazó desde hace cuatro años un grupo de mazatlecos. Parecía algo imposible de alcanzar. Pero hoy se plantea como una realidad. Coppel Kelly fue orador huésped de Coparmex. Su conferencia fue para dar a conocer el proyecto del nuevo museo de Mazatlán, que junto al nuevo acuario serán los atractivos principales del Parque Central. Los primeros pasos ya están dados. Ahora corresponde a todos los involucrados ir caminando hacia la consolidación del proyecto. El Parque Central, con todo su contenido conducirá a Mazatlán hacia niveles que lo colocarán entre los destinos turísticos más importantes no solo del país, sino del mundo entero. Mazatlán va consolidándose como destino turístico. Las inversiones que se han realizado en infraestructura turística llevan como objetivo el mejorar las condiciones de competencia entre Mazatlán y el resto de los destinos turísticos del país. El Parque Central podría ser la cereza del pastel.

Sabe lo que tiene qué hacer. Hoy rendirá protesta como presidente del PRI en Sinaloa Jesús Valdez. Y lleva como mancuerna a la joven Cinthia Valenzuela, secretaria general. En las últimas semanas, la joven ha revolucionado las redes de los jóvenes sinaloenses con quienes tiene, nos cuentan, una excelente relación. Está confirmada la asistencia al evento de la presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Para Jesús Valdez es todo un reto el llegar a la dirigencia priista en las condiciones actuales en que se encuentra el partido. Sabe el exalcalde de Culiacán y exdiputado federal que los escenarios no son los mejores. Sabe que los números del PRI en Sinaloa lo colocan en una situación diferente a los del resto del país. Pero no se confiará. Sabe que hay que rescatar la confianza de los sinaloenses. Sabe que el handicap de recuperar las posiciones perdidas es todo un reto. Y mientras sea él un autocrítico y acepte la crítica, podrá conducir al PRI sinaloense por mejores caminos. Habrá que seguir a Jesús Valdez de cerca, porque sin duda será una de las figuras centrales que tendrán mucho qué ver en meses que están por venir.

¿Y ahora, con quién pelear? El alcalde Luis Guillermo Benítez dio por concluido el problema con los Toledo. Ya pagaron, dijo, y lo de la licencia de Alcoholes es menor. Aunque advirtió que los concesionarios del estadio se habían comprometido a pagar. Una cosa es la que en el fondo preocupa al “Químico”. Y es que los Toledo se desistan del amparo que les otorgó el Juzgado y que ordenó que se reinstalara el servicio de agua potable y drenaje, pero el alcalde no lo hizo. Los Toledo si quieren pueden dejar “vivo” el caso del amparo y meterían en un problema al Gobierno Municipal. Pero ya saben que “El Químico” no los dejará en paz. Que los estará cazando. Por lo pronto, “El Químico” ya logró sus 2 mil boletos gratis por partido, para hacer campaña con ellos. Pero está condicionando el acuerdo con los Toledo para que se desistan del amparo. Allá ellos si le creen. Porque con amparo o sin amparo, el pleito ahí está. Mientras no encuentra otro con quien pelear.