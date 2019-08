Participan la boda de Rosy Apodaca

El día 31 del actual repicarán las campanas llamando a boda… Ante la presencia de Dios la guapa Rosa María Apodaca Guerrero y Gabriel Alfonso Peña Romero se otorgarán el sacramento del matrimonio en solemne ceremonia que se celebrará en la parroquia de Fátima…

Los sueños, las esperanzas y todas las ilusiones de esta enamorada parejita llegarán al terreno de las felices realizaciones ese día el cual eligieron para iniciar su camino por el sendero matrimonial…

Rosa María es hija de don José Apodaca y Briseida Guerrero de Apodaca, en tanto que el afortunado novio pertenece a la familia de los señores Abraham Peña Gaxiola y Josefina Romero de Peña, pareja esta última originaria de Culiacán quienes compartirán responsabilidad de anfitriones de la fiesta nupcial que ofrecerán en honor a sus hijos Rosy y Gabriel…

Tenemos en mano la interminable lista de novios del año 2019 que harán realidad su sueño de amor en los meses venideros…

Apenas el pasado fin de semana hicieron oficial su compromiso matrimonial la guapa Leticia Gómez Cerecer y el mazatleco Luis Alfonso Peraza quienes contraerán matrimonio religioso el 27 de diciembre…

Justo una semana antes de la fecha mencionada contraerán matrimonio Rosa Nidia Pineda Leyva y Juan Ernesto Sánchez Olguín y ese mismo día jurarán amarse hasta la eternidad María Teresa Rochín y Andrés Ignacio Palomares. ¡Felicidades!

Festejo…

Muy temprano el pasado viernes 2, la joven señora Martha Leal de Muñoz recibió felicitaciones por su cumpleaños…

El ingeniero David Muñoz Borboa y sus hijos Rodrigo, Rey David y Fernando Muñoz Leal fueron los encargados de despertarla con las notas de Las Mañanitas y felicitaciones llenas de amor…

En el curso de la mañana las amigas de la señora de Muñoz tuvieron muy agradable encuentro en el restaurante del Hotel Santa Anita en donde luego de disfrutar de rico desayuno, le entregaron diversos regalos y las horas pasaron volando una tras otra en medio de cordial ambiente…

Ayer se cumplieron 4 años del sentido fallecimiento de doña Consuelo León de Sepúlveda, razón por la cual sus hijos Miguel Ángel, Mary, María Dolores y Felipe unieron sus oraciones para recordarla con profundo amor y pedir a Dios por el descanso eterno de su alma…

Dos queridas damas de nuestro medio social recibieron ayer felicitaciones por su aniversario de vida: Tetey Grijalva de Eng y Maribel Grijalva Sánchez. Enhorabuena!...

Reflexión: He aprendido que el hecho de que dos personas discutan, no significa que se no quieran el uno al otro. Y el hecho de que no discutan, no significa que sí se quieran… Igualmente he aprendido que no importa qué tanto esté roto tu corazón, el mundo no se detiene por tu pena...

