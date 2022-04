audima

“El populismo es así, te hipoteca el futuro para que vivas el presente, pero se acaba”, Mauricio Macri

No voy a participar en la consulta sobre la revocación de mandato el próximo domingo, no pienso participar en esa farsa política que solo sirve como un gran circo distractor o como un ejercicio de narcisismo desproporcionado que nos costará a los mexicanos 1,500 millones de pesos. Si el presidente y sus diputados legislaron, promovieron y organizaron una consulta que nadie les pidió para saber si el presidente más votado en la historia reciente de nuestro país debe terminar su mandato constitucional.

Los motivos de la consulta son absurdos, ilógicos y hasta irresponsables cuando, un desperdicio de tiempo y dinero que podían usarse para resolver los problemas que azotan al país, el presidente y sus cómplices de Morena deciden tirar a la basura 1,567 millones de pesos al mismo tiempo que miles de negocios están cerrando por falta de apoyos; cuando no hay medicinas en los hospitales públicos ni para los niños y niñas con cáncer; cuando hay escuelas sin piso, sin luz, sin butacas y sin pizarrones; cuando en las calles están matando sin piedad a periodistas y ciudadanos; y, cuando estamos pasando por la peor inflación en los últimos 20 años. Votar a favor o en contra por mi parte sería avalar algo que debería ser un crimen contra el pueblo de México.

No voy a votar en la revocación porque sería validar las acciones del presidente, que en medio de todo este ejercicio ridículo ya descalificó al árbitro; ya violó la ley en todas las formas posibles; ya usó recursos de la nación para promover su ocurrencia; ya puso a trabajar en su favor a todos los funcionarios, diputados, senadores y gobernadores emanados de su partido (como si no hubiera asuntos urgentes que atender); ya recibió financiamiento para la promoción de la cual no aclara su origen; y, que para ponerle el último clavo en el ataúd, estamos seguros que jamás aceptaría un resultado en contra.

No voy a votar estimado lector, va contra todos los valores de responsabilidad ciudadana, a la autoridad se le debe exigir, vigilar, cuestionar, colaborar, trabajar en equipo, apoyar, respetar incluso, pero jamás ser condescendientes cuando estamos viendo a todas luces una acción tan irresponsable. Para mí el domingo pasará como cualquier otro domingo, sin tramitación especial, ir a comer, ver una película y a organizar la próxima semana, pero mucho ojo eso sí, la verdadera votación que debe importarle a México se dará el próximo martes 12 en la Cámara de Diputados, estemos muy atentos de la asistencia y votación de los diputados federales que nos representan.

Tarde pero sin sueño: Tristemente en los últimos años han sido pocos los guasavenses que han cobrado relevancia en posiciones estratégicas a nivel nacional y estatal, uno de ellos fue Gustavo Rojo Plascencia en CAADES, quien acaba de terminar su encargo el mes pasado, mis felicitaciones a él por su destacado desempeño. Ojalá pronto veamos de vuelta a guasavenses participando en altos niveles, ya que siempre que se nos ha dado la oportunidad, hemos demostrado que sobra capacidad, talento y muchas ganas de servir.