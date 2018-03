Partidos revisan las listas de candidatos y ajustes

¿Asunto económico o político? Momento de ajustes. La selección de candidatos entró a la recta final. Para finales de este mes el Instituto Nacional Electoral deberá de tener los registros de quienes serán oficialmente los candidatos federales. Y posteriormente se decantarán quienes participarán en las elecciones locales. Los partidos que integran las alianzas Todos por México (PRI, Verde y Panal) tendrán una última oportunidad de ajustar las listas de quienes serán sus candidatos. En estas listas tendrán que respetarse, tanto la equidad en género, como el acuerdo de otorgar una de cada tres candidaturas a un joven no mayor de 33 años. Además de contemplar estos acuerdos, la lista tendrá que sujetarse a la equidad de los espacios que correspondan a cada uno de los partidos que firman la alianza. Lo mismo tendrá que aplicar en el Frente por México, integrado por el PAN, PRD y MC. Y en el caso de Sinaloa con la suma del PAS. Este frente tendrá que respetar la equidad en género, pero no la obligatoriedad de postular a jóvenes menores de 33 años. En el caso de la alianza Juntos Haremos Historia (integrada por Morena, PT y el PES), tendrá que suceder lo mismo con las candidaturas a mujeres. Pero no obligatoriamente con jóvenes. Las tres alianzas en estos momentos revisan sus listas. Las tres alianzas pueden decidir de último momento ajustar la lista original ya comentada públicamente con el registro de aspirantes. A nivel nacional habrán de elegirse 3 mil 446 cargos de elección popular. 2 mil 818 candidatos locales, 500 diputados federales y 128 senadores. En ocho estados habrán de elegirse gobernador. No es poca cosa. En Sinaloa sabemos que habrá ajustes de última hora en nombres que ya se daban por hechos. Es cuestión de tiempo para que se comience a dar a conocer.

De qué se trata. Los cuatro vendedores de puestos que operaban en la Sánchez Taboada se reunieron nuevamente con autoridades municipales. Regidores de varias fracciones políticas estuvieron presentes. Se buscaba un acuerdo. Se expusieron algunas propuestas. Pero los cuatro vendedores no han aceptado hasta ayer ninguna posible solución. La mayor parte de los vendedores de la Sánchez Taboada ya operan en la explanada de ese lugar y otros aceptaron reubicarse en lugares diferentes. El alcalde Joel Bouciéguez nos aseguró directamente que él está en la mejor disposición de dialogar con ellos. De llegar a un acuerdo que beneficie a todos. “Nuestra mano está extendida... El diálogo aquí está para llegar a un acuerdo”, reiteró. Lo cierto es que si no hay voluntad en alguna de las partes, el diálogo no avanzará y no se llegará a un acuerdo.

Los grupos. En Navolato y Concordia los grupos priistas tendrán que privilegiar la unidad para sacar adelante sus respectivos compromisos electorales. La elección del 1 de julio no es para nada fácil. Y está comprobado que cuando el PRI sale a una contienda electoral en unidad, difícilmente pierde. Eso es lo que ha venido tejiendo fino quien manda actualmente en Sinaloa. De ahí que resulta necesario que los grupos en Navolato se pongan las pilas y dejen atrás sus diferencias. En el caso de Concordia sucede algo parecido. Hay diferencias entre los grupos priistas. Se trabaja para que salgan a la elección en unidad.