Pasarse o salirse del “mecatito”

La mayoría de los estadios cuentan con bases movibles. Antes salirse del ángulo o fuera del “mecatito” era out al ser tocado el corredor, ahora es diferente.El corredor puede barrerse y salirse pero siempre y cuando no haga intento por avanzar a otra base. JUGADA: Corredor en primera base; el bateador tiene tres bolas, el corredor sale al robo en el siguiente lanzamiento, el cual es la cuarta bola, pero después de haber tocado la segunda base, en la barrida se sale de esa base.El tiro del receptor llega antes de que él regrese a la base. La reglamentación es: Ese corredor es out. Por ejemplo: Con menos de dos outs y con corredores en primera y segunda bases; o primera, segunda y tercera, la bola es bateada a un jugador de cuadro (infielder) que intenta un doble play.El corredor que estaba en primera llega antes que el tiro a segunda base, pero al barrerse se pasa de la almohadilla. El tiro de relevo es hecho a primera base, quedando out el bateador-corredor. El primera base viendo que el corredor en segunda base está fuera del cojín hace el tiro de regreso a segunda, y el corredor es tocado fuera de la base, mientras tanto, otros corredores han cruzado la base de home. La pregunta es: ¿Es esto una jugada forzada? Respuesta: Las carreras cuentan, no es una jugada forzada. Es una jugada de tocar.