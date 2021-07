Pasistas siguiendo la línea

Participación. Los pasistas de Ahome están siguiendo la línea: de un día para otro empezaron a promover la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto. Y es que el presidente estatal del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, trae un activismo inusual por “convicción” en el marco de la iniciativa de participación ciudadana. Sin embargo, algunos aseguran que la suma a la Consulta Popular para recoger la opinión de los ciudadanos sobre si están o no de acuerdo en enjuiciar a los expresidentes de la República es más bien para reforzar la alianza con el gobernador electo Rubén Rocha Moya y Morena. Es cierto que Cuen Ojeda tiene iniciativas de participación ciudadana, pero dicen algunos que lo de la Consulta Popular para ese tema suena más bien a una farsa, porque si el gobierno federal tiene elementos para llevarlos a juicio, no necesita pedir opiniones. Ya se verá si en Ahome tiene eco el llamado a votar.

Para muestra. La actual administración municipal de Ahome se va a apartar de la política del exhibicionismo hasta el final. Un caso más está a la vista: acaban de comprar un camión vactor, pero lo tienen estacionado en la explanada de Palacio Municipal. Dicen que el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota Murillo, ya les hizo ver que ese equipo lo pongan a trabajar en lugar de presumirlo. No están para esto con tanto problemas que hay de drenajes colapsados en la ciudad y la zona rural. Ahí cuando quieran.

Protesta. Ruido le hicieron al director de Desarrollo Urbano de la comuna ahomense, Juan Carlos Grandío, los vecinos de Topolobampo que protestaron en Palacio Municipal por darle permiso a una defensora pública para construir su vivienda. Hablan que le dieron un trato preferencial haciendo gala de influyentismo. Incluso, acusan que la funcionaria se apropió del andador, lo que a ellos siempre se les negó bajo el argumento que es una vía peatonal pública. El grupo de vecinos andan bien enojados con Grandío.

La falla. Otros que están muy molestos son los de El Carrizo porque todo el día de ayer estuvieron sin agua potable. Los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome ni se tomaron la molestia de avisarles de que no iba a haber el servicio para tomar sus providencias. Dicen que el servicio y la calidad del vital líquido es muy malo, pero ahora de plano no les llegó ni una gota a sus hogares. No es la única sindicatura que tiene el problema sino que es generalizado en el municipio. Por eso, algunos aseguran que le está atinando Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo, anticiparse con las gestiones para que en cuanto tome posesión resolver el déficit en ese servicio.

A futuro. Para que vean que el proyecto no se redujo a las pasadas elecciones sino que lo sostendrá vigente que le dé en el futuro, el excandidato del Verde Ecologista a la alcaldía de El Fuerte Vicente Pico empezó a cumplir los compromisos que hizo en campaña: ayer entregó paquetes de medicina en apoyo a los ciudadanos de las comunidades. Lo hizo en una reunión que sostuvo con quienes lo apoyaron en forma incondicional en el pasado proceso electoral en el que ya casi le ganaba al morenista Gildardo Leyva, hoy alcalde electo, pese a ser su primera participación en política electoral. Quien lo acompañó fue el que fungió como su coordinador de campaña, el exalcalde fortense Eleazar Rubio Ayala, que reveló las causas por la que se quedaron en el camino: les faltó operar con tiempo, estar más organizados.

