¡Patronato, un Verano de 10!

Con una operación al 100 % de la capacidad permitida para cursos y talleres escolares, nuestro “Verano en Patronato 2022” es toda una realidad con 9 sedes operando y 3 distintos conceptos de regularización y sano esparcimiento, posterior al ciclo escolar 2021-2022.

Son más de 900 niños y jóvenes ahomenses los que del 11 al 29 de julio vivirán la gran experiencia de los Talleres de Verano de Patronato Pro Educación de Ahome, A.C., que alberga programas para niños desde los 4 años de edad hasta estudiantes de 3er. grado de secundaria; lo anterior de acuerdo a declaraciones de nuestro director general, Lic. Gustavo Romero Franco, quien dijo estar principalmente muy orgulloso del trabajo realizado por el área operativa de Patronato, y agradecido con los papás que depositan su confianza por un año más en este tipo de proyectos.

En Talleres de Verano de los 3 Centros Formativos La Oruga logramos detonar el interés de las familias que buscaban ofertas para pequeños de 3er. grado de preescolar y 1ro. de primaria; con ello trabajamos a favor de la lecto-escritura para que el próximo inicio del ciclo escolar lleguen con un importante avance en su alfabetización.

Además, los programas deportivos y culturales permitirán que los asistentes desarrollen sus habilidades de expresión artística y habilidades físicas durante este receso escolar.

Con Inducción a la Secundaria llegamos nuevamente a Los Mochis, Villa de Ahome e Higuera de Zaragoza, para que jóvenes que dejan el nivel primaria conozcan qué les espera durante los siguientes 3 años en secundaria. Tendrán por 3 semanas consecutivas la oportunidad de habituarse a más materias, más profesores y sobre todo un mayor nivel de exigencia en el horario y en cada asignatura.

Para cerrar tenemos Matebásico, que con casi de 10 años de experiencia con jóvenes de secundaria, regularizará los conocimientos de estudiantes de este nivel en 3 sedes repartidas por toda la ciudad de Los Mochis; Secundaria Técnica no. 16 en el Ej. 9 de Diciembre, Secundaria Técnica no. 89 en Fracc. Santa Rosa y en la Secundaria Técnica no. 94 de Fracc. Nuevo Horizonte.

Al curso de Matebásico se le suma el taller de formación humana APRENDIENDO DE PELÍCULA, en el que los asistentes conocen sus mejores herramientas personales para saberse capaces, sobre todo al tratarse de la materia de Matemáticas.

Es importante dedicarle este espacio a nuestros amigos de los medios de comunicación, quienes desde el día uno de la promoción de nuestros talleres se sumaron a la difusión de la gran oferta de Patronato. Su actividad es de gran importancia para que toda la población ahomense conozca lo que nuestra institución tiene para ellos.

Nos esperan 2 semanas de mucho trabajo y de ardua dedicación por las familias que decidieron sumarse a nuestro Verano 2022, tenemos muchas ganas de seguir dando lo mejor por los más de 900 beneficiados.

Agradecidos por tu lectura, hasta al próximo sábado.