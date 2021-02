Paúl Corona deja el gabinete de Billy Chapman por la puerta de atrás

Cayó de la gracia. Dicen que Paúl Corona fue despedido como director de la Unidad de Inversiones por el alcalde de Ahome Guillermo “Billy” Chapman. Altivo por ser el hombre de las confianzas de Chapman, quien lo protegió tras diferentes denuncias documentadas, Corona dejó el gabinete chapmista por la puerta de atrás. La decisión la tomó Chapman a fines de año, lo que se mantuvo en secreto hasta ayer, que salió a relucir tras un incidente de tránsito que protagonizó Karla León, exgerente comercial de Japama, en Palacio Municipal, al que asistió en calidad de directora de la Unidad de Inversiones. Algunos checaron el dato porque a lo que tenían entendido ese cargo lo ostentaba Paúl Corona. Y resultó que ya lo habían puesto de “patitas en la calle”. Si cuando lo acusaron con documentos de ser proveedor de la comuna, así como el escándalo de haber pagado 4 millones 215 mil pesos por el sistema de gestión de calidad ISO-18091, que fue a sobreprecio, Chapman lo sostuvo, ahora lo inquietante es saber el motivo por el que cayó de su gracia. Algunos se dan una idea.



Influyentismo. Dicen que a Karla León, directora de la Unidad de Inversiones, le valió ver la zona de estacionamiento para discapacitados porque ahí estacionó el vehículo en el que llegó a Palacio Municipal. Cree que puede hacer lo que le venga en gana por ser de la élite chapmista. Pero uno de los ofendidos pidió la intervención de un agente vial, que levantó la infracción. Eso estaba haciendo cuando León llegó. No objetó la infracción, pero cuando se desbarató la “bola” se supone que la funcionaria movió sus “influencias”. El agente vial fue llamado de inmediato a las oficinas. Y no se cansan de decir que son diferentes.

No le dan tregua. Así como reapareció tras su convalecencia del coronavirus, el alcalde Chapman desapareció. Estuvo en el acto del Día de la Constitución luego de ser contagiado y reponerse del virus para después replegarse a la soledad. No hay registro de él en algún acto público o privado. Ya ni siquiera lo mencionan en la agenda diaria de sus actividades. Dicen que como ya está claro que no va a ser el candidato a diputado federal por Morena, no le interesan los reflectores. Sin embargo, sus adversarios no le dan tregua. Con la separación de Angelina Valenzuela como síndica procuradora tras registrarse en Morena para la alcaldía, le han pegado una exhibida por no hacer lo mismo.



Uso faccioso. Hay quienes sostienen que la ausencia de Chapman es “plan con maña” para dejarle la agenda a su secretario, Juan Francisco Fierro Gaxiola, con el fin de promover su imagen luego de que se registró para lograr la candidatura de Morena a la alcaldía. Así, Fierro Gaxiola se convirtió en el “ajonjolí de todos los moles”. Va a todos los eventos públicos en representación de Chapman, dándose “baños de pueblo”, cuando antes del registro se encerraba en sus oficinas. Pese al registro en Morena, el cual hizo usando recursos públicos que lo pone en un delito electoral, no se separa del cargo. La directora de Planeación, Juan Minerva Vázquez, y el director del Instituto Municipal del Deporte, Felipe Juárez, hicieron lo mismo. Están cortados con la misma tijera.

Simulación. Como si hubiera hecho un buen trabajo, Omar Gill Santini se registró en Morena para su reelección de alcalde en Choix. Igual que la alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal. Con el registro de Gill Santini quedó descartado Macario Osornio, director de Obras Públicas, a quien impulsaba como su sucesor. Hay versiones de que al alcalde de Choix y alcaldesa de Guasave les pidieron que se registraran desde la dirigencia nacional de Morena. Señal inequívoca de que la encuesta es pura faramalla.