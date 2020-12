Pável Castro logró regresar al OIC

La controversia. Pável Castro Félix logró regresar como titular del Órgano Interno de Control tras que el alcalde Guillermo “Billy” Chapman interpuso una controversia constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde le concedieron la suspensión en tanto resuelven en el fondo sobre la facultad del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que dejó sin efecto la ratificación. Castro Félix vendió la resolución como un triunfo, pero en realidad es temporal. Sin embargo, lo suficiente para que el caso siga hasta el final del trienio con “marrullerías legaloides” con tal de que la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, no se salga con las suyas. Lo que algunos plantearon en el inicio del caso parece que toma sentido: que la vía del TEES no era la facultada para tratar el caso y les extrañaba que la síndica procuradora no recurriera al Tribunal de Justicia Administrativa. Al margen de los vericuetos legales, es indiscutible que la síndica procuradora es la que tiene la facultad para proponer al titular del Órgano Interno de Control, lo que no se le respetó. Pero parece que para hacer valer ese derecho la síndica procuradora optó por la vía equivocada.



Definición. Los pasistas irán solos en las elecciones del 2021 tras que dicen que su líder Héctor Melesio Cuen Ojeda rechazó ir en coalición con Morena, como se lo planteó el presidente nacional Mario Delgado. En un momento dado, Cuen Ojeda mostró voluntad de apoyar al senador Rubén Rocha Moya si fuera el candidato, pero ante el retraso en la definición, Cuen Ojeda decidió ir solo y él como candidato a gobernador. Los pasistas en Ahome avalaron la decisión del “jefe”, pero el exrector de la UAS tendrá que sacar a candidatos a alcaldes que le jalen votos, lo que no se ve por ejemplo en Ahome. Algunos que han mostrado su interés podrán ser protagonistas y tener seguidores en el face, pero eso no garantiza los votos porque ya los conocen.



Aislados. Algunos están observando que la soberbia de los dirigentes de Morena los está aislando. El comisionado del Partido del Trabajo en Sinaloa, Leobardo Alcántara, reveló que no van en coalición con Morena, que los excluyeron en las candidaturas. Así, el PT va solo, lo que algunos aseguran que van al “matadero electoral” en el 2021. No les alcanza pese a que ponderan el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, algunos están evaluando si al líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez le conviene o no ir con el PT solamente. Esto se dilucidará una vez que el promotor deportivo salga de su duelo por el fallecimiento antenoche de su padre, por lo que recibió muchas muestras de solidaridad por la irreparable pérdida.



La intención. Como si hubiera hecho un buen trabajo, el diputado federal de Ahome Iván Ayala Bobadilla pretende reelegirse. Ya entregó su carta de intención para ello. Así, es uno menos en la carrera por la candidatura a la alcaldía. La intención de Ayala Bobadilla no cayó bien en el interior de Morena en el municipio, mucho menos en la sociedad ahomense, donde es un perfecto desconocido. De ser él, los aliancistas del PRI, PAN y PRD tendrán más posibilidades de ganar.



Lo de siempre. El que dicen que ya la hizo es el exalcalde de Ahome Zenén Xóchihua Enciso, quien tiene ya amarrada una candidatura. Algunos hablan que será el candidato a la diputación federal por la alianza opositora y otros que una diputación local pluri, de la que le gustan. Sin embargo, parece que es la primera, ya que le toca al PAN. En un primer momento sería para una mujer, pero Xóchihua se movió y revirtió la decisión. Corre la versión de que Xóchihua ya se da por bien pagado y dejará a su suerte al presidente de Coparmex, Jorge López Valencia, a quien le metió aire para que buscara la alcaldía.